Lancement du portail électronique dédié aux élections

Dans le cadre de la troisième session du Conseil électoral national, le secrétaire général de l'Assemblée nationale (AN), chef du bureau de l'AN, Lê Quang Manh, a officiellement lancé le 10 novembre le portail électronique consacré aux élections des députés de la 16 e législature de l'Assemblée nationale et des conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

Le portail, accessible à l'adresse http://hoidongbaucu.quochoi.vn, constitue le canal officiel du Conseil électoral national et est relié au portail électronique de l'Assemblée nationale (http://quochoi.vn/).

Il a été développé par le bureau de l'AN et le Comité chargé des députés, en collaboration avec le groupe Viettel, conformément à la Résolution n° 1343/NQ-UBTVQH15 du 31 décembre 2024.

Grâce aux technologies numériques avancées, le portail fournit des informations complètes sur la législation électorale, les directives et documents d'orientation du Parti, du Conseil électoral national, du gouvernement, du Front de la Patrie et des commissions électorales locales. Il permet également aux citoyens, y compris la diaspora, de consulter les listes de candidats, le calendrier électoral, les résultats et toutes les informations relatives aux élections locales et nationales.

Le lancement du portail confirme la détermination des dirigeants de l'AN et du Conseil électoral national à promouvoir la transformation numérique et l'usage des technologies pour améliorer l'efficacité de l'information et de la communication, garantir transparence et cohérence, et contribuer au succès des élections des députés de la 16e législature ainsi que des conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

