Le président qualifie la fusion de Hung Yên et Thai Binh d’une démarche stratégique

L’après-midi du 5 juin, à Hanoï, le président de la République, Luong Cuong, a eu une séance de travail avec les Comités du Parti des provinces de Hung Yên et Thai Binh concernant la mise en œuvre de la Résolution du 11 e plénum du Parti (XIII e mandat).

Photo : VNA/CVN

Lors de la réunion, le président Luong Cuong a hautement apprécié la coordination active, rigoureuse et étroite entre les deux provinces dans la concrétisation des résolutions et conclusions du Comité central, la mise en œuvre du projet de réorganisation des unités administratives, la planification du personnel et la préparation des documents pour le congrès de l’organisation du Parti de la province fusionnée.

Le président a souligné que la fusion des deux provinces Hung Yên et Thai Binh n’est pas seulement une réorganisation administrative, mais constitue une percée, une démarche stratégique.

Il a demandé à ce que l’organisation du nouvel appareil administratif soit efficace, et que la réaffectation du personnel soit transparente, objective, garantissant que les personnes soient à la bonne place pour remplir efficacement leurs missions, tout en assurant l’unité et la cohésion internes.

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, le président a insisté sur la nécessité d’assurer la continuité des activités des organes et organisations, sans interruption ni impact négatif sur les travaux du Parti, de l’administration, des citoyens et des entreprises.

Concernant la préparation des congrès du Parti à tous les niveaux, le président a exigé que les permanences des Comités du Parti des deux provinces continuent leur collaboration étroite pour peaufiner le contenu des documents. En ce qui concerne le personnel, il a souligné l’importance de réexaminer la qualité des cadres, de respecter rigoureusement les critères de sélection, et de procéder à des affectations équilibrées et équitables entre les deux localités.

En outre, le président a insisté sur le renforcement de l’inspection et de la supervision de la mise en œuvre de la Résolution du Comité central ; il a également appelé à une gestion rigoureuse des finances et des biens publics, afin d’éviter tout gaspillage, perte ou comportement négatif durant le processus de réorganisation des structures.

Le président a exprimé sa confiance qu’avec une forte volonté politique et un esprit de Renouveau, d’audace et de responsabilité, la nouvelle province née de la fusion de Hung Yên et Thai Binh saura s’élever pour devenir un pôle de développement exemplaire à l’échelle nationale.

VNA/CVN