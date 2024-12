Le secrétaire général du Parti à l’écoute des électeurs à Hung Yên

Après la 8 e session de la XV e Assemblée nationale (AN), le secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et les membres de la délégation des députés de la province de Hung Yên (Nord) ont rencontré dans l'après-midi du 2 décembre des électeurs de la ville de Hung Yên.

Photo : VNA/CVN

La rencontre avait pour objet d’informer les électeurs des résultats de la 8e session de l’Assemblée national et de recueillir leurs avis.

Lors de l’événement, Tô Lâm a déclaré se réjouir de nombreux indicateurs de développement de Hung Yên, avant de l’encourager à continuer à prendre diverses mesures pour développer la Nouvelle Ruralité et accélérer son développement.

Le secrétaire général du Parti a présenté aux électeurs un aperçu général des résultats du traitement et de la réponse aux recommandations des électeurs envoyées aux sessions de la XVe AN, notamment sur les aspects d’édification d’organisations du Parti puissantes et transparentes, de réforme administrative, de réduction de la pauvreté, de traitement de la pollution de l'environnement...

S’agissant de la rationalisation de la structure organisationnelle du système politique, Tô Lâm a souligné l’importance de la plus haute détermination politique dans la mise en œuvre de cette préconisation, et d’une réalisation rapide, afin de présenter un projet finalisé au Comité central au premier trimestre 2025.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti a également insisté sur la nécessité de promouvoir la lutte contre le gaspillage, la corruption et les pratiques malsaines, avant de souligner que la politique de redémarrage du projet d’électricité nucléaire de Ninh Thuân et de poursuite des recherches sur le programme d’électricité nucléaire au Vietnam visait à assurer fermement la sécurité énergétique nationale, à répondre aux objectifs de développement socio-économique...

Le même après-midi, le secrétaire général Tô Lâm a rendu visite et a offert des cadeaux à certaines familles méritantes de Hung Yên.

VNA/CVN