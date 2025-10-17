Nguyên Hô Hai désigné secrétaire du Comité provincial du Parti de Cà Mau

Le 17 octobre 2025, le premier Congrès de l'organisation du Parti de la province méridionale de Cà Mau pour le mandat 2025-2030 s'est ouvert, réunissant 450 délégués représentant plus de 82.000 membres du Parti à travers la province.

La province de Cà Mau a été créée récemment, le 1er juillet 2025, suite à la fusion des anciennes provinces de Cà Mau et Bac Liêu. Située à l'extrême sud du Vietnam, elle bénéficie d'une position géographique stratégique avec trois côtés bordés par la mer et des frontières terrestres avec la ville de Cân Tho et la province d'An Giang. Cette situation offre à Cà Mau un potentiel important pour devenir un pôle de croissance économique dans le Sud.

Le Congrès a annoncé la décision du Bureau politique sur la composition du Comité exécutif, de la permanence et des postes de direction pour le mandat 2025-2030. Nguyên Hô Hai est désigné au poste de secrétaire du Comité provincial du Parti pour le nouveau mandat.

Dans son discours, Trân Luu Quang, membre du Comité central du Parti et secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh, au nom du Bureau politique, a salué les progrès accomplis par la province, tout en soulignant la nécessité de renforcer les infrastructures, la transformation numérique, etc. pour accélérer le développement.

Selon lui, Cà Mau doit renforcer l'esprit de solidarité pour exploiter pleinement ses atouts et développer la coopération avec d'autres provinces ainsi qu'à l'international. La province doit également améliorer la mise en œuvre des programmes de protection sociale et des soins de santé pour la population.

Le congrès a fixé des objectifs ambitieux pour 2025-2030, notamment une croissance moyenne annuelle du PIB régional de plus de 10%, un revenu par habitant supérieur à 6.000 dollars d'ici 2030.

