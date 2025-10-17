Le Vietnam et la Hongrie renforcent leur diplomatie parlementaire

À l’invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, son homologue hongrois Kover Laszlo effectuera une visite officielle au Vietnam du 18 au 22 octobre. Cette visite illustre la volonté des deux pays de renforcer le Partenariat global Vietnam - Hongrie.

Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1950, le Vietnam et la Hongrie ont entretenu une amitié solide et une coopération fructueuse dans de nombreux domaines tels que l’éducation, la culture, la justice, les sciences et les technologies.

En septembre 2018, les deux pays ont élevé leurs relations au rang de Partenariat global. Ces dernières années, la confiance politique s’est renforcée grâce aux échanges réguliers de délégations à tous les niveaux, créant une base stable pour développer les liens économiques, commerciaux et d’investissement.

La Hongrie a soutenu activement l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange Vietnam - Union européenne (EVFTA) et a été le premier pays de l’UE à ratifier l’accord de protection des investissements Vietnam - Union européenne (EVIPA). En 2024, le commerce bilatéral a dépassé 900 millions de dollars, soit une hausse de 7,3% par rapport à 2023.

La Hongrie est également le plus grand fournisseur de crédits préférentiels au Vietnam en Europe centrale, avec 440 millions d’euros destinés à des projets d’eau potable et de gestion numérique.

La coopération en matière d’éducation et de formation demeure un pilier important : plus de 4.000 Vietnamiens ont été formés en Hongrie, qui accorde aujourd’hui 200 bourses d’études par an – le plus grand nombre dans la région. La communauté vietnamienne d’environ 6.000 personnes y est bien intégrée et contribue activement à la promotion de la culture vietnamienne.

La diplomatie parlementaire, pilier du partenariat global

La coopération entre les deux Assemblées nationales constitue un élément central du renforcement des relations bilatérales.

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Les accords signés en 2017 et renouvelés en 2022 ont établi un cadre juridique stable favorisant les échanges d’expériences législatives, la supervision et le partage de politiques publiques. Les deux organes législatifs s’engagent à intensifier les échanges de délégations, à organiser des séminaires thématiques et à renforcer la coordination sur les forums parlementaires régionaux et internationaux.

Selon l’ambassadeur du Vietnam en Hongrie, Bùi Lê Thai, les visites rapprochées du président et du président de l’Assemblée nationale hongroise en 2025 témoignent du haut niveau de confiance politique entre les deux pays. L’ambassadeur de Hongrie au Vietnam, Tibor Baloghdi, a souligné que la diplomatie parlementaire demeurait un pilier solide du partenariat politique bilatéral.

Grâce aux relations établies durant les 75 ans, à la volonté des dirigeants et à la coopération active entre les deux organes législatifs, le Partenariat global Vietnam - Hongrie continuera de se développer de manière substantielle et efficace, au bénéfice mutuel des deux peuples et au service de la paix et du développement dans le monde.

VNA/CVN