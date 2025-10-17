Tây Ninh

Les restes de 490 soldats volontaires et experts vietnamiens rapatriés du Cambodge

Les restes de 490 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au champ d'honneur au Cambodge ont été rapatriés au Vietnam lors de la saison sèche 2024-2025, a annoncé le Comité directeur 515 de la province de Tây Ninh lors d'une visioconférence consacrée à la 24 e phase d'opérations de recherche et de rapatriement des restes de martyrs.

Photo : VNA/CVN

Selon le Comité directeur 515, durant cette période, l'équipe K70 a mené des recherches et rapatriements dans les provinces cambodgiennes de Tboung Khmum et Kampong Cham. L'équipe K71 a opéré au Vietnam et dans les provinces de Siem Reap, Banteay Meanchey et Oddar Meanchey, tandis que l'équipe K73 a été déployée au Vietnam, dans la Région militaire spéciale, ainsi que dans les provinces cambodgiennes de Svay Rieng, Battambang et Pailin.

Grâce à leur détermination, leur esprit de solidarité et leur coordination exemplaire, ces trois équipes ont réussi à retrouver et rapatrier 490 dépouilles, dépassant l'objectif initial de plus de 180%. Depuis le lancement de ces opérations en 2001, la province de Tây Ninh a rapatrié un total de 8.627 restes de martyrs, dont 282 identifiés nominativement avec leur adresse.

Pham Tân Hoa, vice-président du Comité populaire provincial et chef du Comité directeur 515 de Tây Ninh, a demandé au Commandement militaire provincial, organe permanent du Comité, d'élaborer un plan de déploiement proactif. Il a également insisté sur la nécessité d'une coordination étroite avec le Comité spécialisé cambodgien afin de faciliter la mise en œuvre de la mission et d'offrir les meilleures conditions de travail aux trois équipes opérant au Cambodge.

VNA/CVN