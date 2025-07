Nghê An : aide d’urgence aux villages isolés par les inondations

Face à l’évolution complexe des inondations provoquées par les effets résiduels du typhon N°3 (typhon Wipha), le vice-Premier ministre Mai Van Chinh, accompagné d’une délégation du gouvernement, s’est rendu dans l’après-midi du 23 juillet, dans la commune de Con Cuông, province centrale de Nghê An, afin d’inspecter et de diriger les opérations de prévention et de gestion des catastrophes naturelles.

>> Rétablir l’électricité pour 90% des clients après le typhon Wipha

>> Le typhon Wipha se calme, mais laisse des pluies intenses dans le Nord et le Centre

>> Le Premier ministre demande de se concentrer sur la réparation des dégâts causés par le typhon n°3

Photo : VNA/CVN

Sur le terrain, le vice-Premier ministre a salué la proactivité et la mobilisation rapide des autorités locales de la commune de Con Cuông ainsi que de l’ensemble de la province dans la mise en œuvre des mesures d’urgence. Il a souligné : "Il ne faut absolument pas faire preuve de négligence. Bien que la pluie ait momentanément cessé, les risques persistent, notamment dans les zones vulnérables. La prévention doit s’appuyer sur le principe des “quatre sur place” et s’adapter aux réalités de chaque localité".

Le vice-Premier ministre a appelé à une vigilance accrue face à toute évolution météorologique. Les autorités locales doivent maintenir une surveillance continue, interdire l’accès aux zones dangereuses et mobiliser rapidement les ressources nécessaires pour secourir les hameaux isolés. Il a insisté sur la nécessité d’apporter en temps utile un soutien en vivres, soins médicaux et abris provisoires aux populations sinistrées, tout en veillant à la sécurité des biens.

Selon Nguyên Hoai An, secrétaire du Comité du Parti et président du Conseil populaire de la commune de Con Cuông, 24 hameaux ont été inondés, dont 10 complètement isolés. Grâce à des mesures anticipées et coordonnées, environ 2.000 habitants, appartenant à 650 foyers, ont été évacués vers des zones sûres. Des panneaux d’avertissement ont été installés, et des barrages provisoires mis en place pour interdire l’accès aux ponts submergés et aux routes inondées.

Le secrétaire du Comité du Parti de Nghê An, Nguyên Duc Trung, a affirmé que la province s’est strictement conformée aux directives du Bureau politique, du Premier ministre et des ministères concernés. Plusieurs télégrammes officiels ont été émis pour activer les mesures de réponse d’urgence. Des équipes d’inspection ont été envoyées sur le terrain pour contrôler les préparatifs dans les zones à haut risque, tandis que toutes les forces et les moyens disponibles ont été mobilisés pour protéger la population et les biens.

À cette occasion, le vice-Premier ministre Mai Van Chinh s’est rendu dans le hameau de Liên Tân (commune de Con Cuông), où il a rencontré trois foyers dont les maisons ont été entièrement submergées. Il leur a exprimé son soutien et leur a offert des cadeaux, illustrant l’attention concrète du gouvernement envers les habitants des zones sinistrées, dans le but de les encourager à surmonter les difficultés.

VNA/CVN