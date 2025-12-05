Nghê An sanctionne près de 500 cas d’exploitation illégale des ressources marines



En deux ans, la province de Nghê An (Centre) a sanctionné près de 500 cas d’infractions liés à la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), pour un montant total de près 9,5 milliards de dôngs.

>> Huê intensifie sa lutte contre la pêche INN pour sécuriser son économie maritime

>> Le Vietnam montre sa détermination contre la pêche INN

>> Lutte contre la pêche INN : un effort coordonné du central au local

Photo : TN/CVN

Au cours des trois derniers jours, l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh du quartier de Tân Mai (province de Nghê An) s’est coordonnée avec l’Association des agriculteurs et le poste de garde-côtes de Quynh Phuong pour mener des patrouilles en zone maritime, assorties d’actions de sensibilisation auprès des pêcheurs sur la prévention de la pêche INN.

Cette activité, menée régulièrement par les forces concernées, vise à protéger la souveraineté maritime et à renforcer la sensibilisation des pêcheurs au respect des réglementations.

Elle permet également aux pêcheurs d’être informés en temps opportun des nouvelles dispositions légales, tout en consolidant la coordination entre l’Union de la jeunesse, l’Association des agriculteurs et les gardes-frontières dans la protection de la sécurité et de l’ordre en zone maritime.

Photo : TN/CVN

Durant les patrouilles, les membres de l’Union de la jeunesse et les gardes-frontières ont inspecté directement le littoral et les zones de mouillage. Ils ont rencontré les pêcheurs pour leur présenter les règles liées aux activités d’exploitation, aux journaux de bord, à l’installation des dispositifs de suivi des trajets et aux autres obligations relatives à la lutte contre la pêche INN.

La sensibilisation a été menée directement auprès des ménages, des propriétaires de bateaux et des pêcheurs. Ces actions contribuent à garantir que les pêcheurs se tiennent informés des nouveaux textes et évitent toute infraction aux règles INN.

Le 27 novembre, Nghê An a tenu une séance de travail avec une délégation du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement consacrée à la lutte contre la pêche INN.

Photo : Thanh Niên/CVN

Selon le rapport présenté, 100% des bateaux de pêche locaux portent désormais des plaques d’immatriculation conformes. Au 25 novembre, 1.041 navires de la province étaient équipés de dispositifs de suivi de navigation, soit 100% des navires en activité. Un dispositif de surveillance 24h/24 et 7j/7 est en place pour alerter les navires en cas de franchissement illégal des frontières maritimes et transmettre les listes d’infractions aux gardes-frontières. À la même date, 15.577 navires ont été contrôlés lors de 109.822 sorties, et 15.148 navires lors de 109.626 entrées au port.

Depuis le début de l’année 2024, la province de Nghê An a sanctionné 478 cas, concernant 478 personnes, pour un total de près de 9,5 milliards de dôngs d’amendes. Par ailleurs, 100% des armateurs et capitaines de navires hauturiers ont signé un engagement à ne pas enfreindre les règles INN ni à pêcher dans les eaux étrangères.

Ngoc Hoa/CVN