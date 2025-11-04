Nghê An : découverte d'une bombe sous la rivière Nâm Mô

Une bombe mesurant environ 1,4 m de long et 30 cm de diamètre, a été découverte sous les eaux de la rivière Nâm Mô, dans la province de Nghê An, a annoncé lundi 3 décembre Nguyên Hông Tài, président du Comité populaire de la commune de Tuong Duong.

Photo : VNA/CVN

Auparavant, le 30 octobre vers 21 heures, des habitants du village de Pung avaient repéré l'engin après la décrue de la rivière. La bombe gisait à environ 30 m de la berge et à quelque 200 m du pont de Tân Xà.

Suite à cette trouvaille, les autorités locales ont rapidement réagi en déployant des miliciens et des forces de sécurité pour sécuriser la zone, installer des panneaux d'avertissement et restreindre l'accès au public.

Les autorités compétentes, en coordination avec les forces spécialisées, ont engagé les procédures nécessaires afin de neutraliser l'engin en toute sécurité.

VNA/CVN