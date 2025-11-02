Le chef du Parti se rend à Huê pour soutenir les victimes des inondations

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, s'est rendu le 2 novembre à Huê, ville du Centre du Vietnam, où il a offert des cadeaux aux habitants durement touchés par les récentes inondations.

>> Inondations au Centre du Vietnam : plus de 22.000 personnes évacuées

>> Un avion russe transporte 29 tonnes d’aide d’urgence pour Huê

>> Le vice-PM Mai Van Chinh inspecte les zones inondées de la Cité impériale de Huê

Photo : VNA/CVN

Huit des quarante communes et quartiers de Huê restent inondés, avec un niveau d'eau moyen oscillant entre 0,3 et 0,5 m, et plus profond dans certaines zones. Selon les premières statistiques locales, plus de 5.900 habitations sont encore sous les eaux.

Les communes de Quang Diên et Phong Diên, ainsi que les quartiers de Hoa Châu et Phu Hô, sont parmi les plus touchés.

À Quang Diên, le secrétaire général Tô Lâm a apporté son soutien aux familles du village de Khuong Pho Dông, isolé par les inondations. Il a exhorté les habitants à faire preuve de résilience et à œuvrer pour un retour rapide à la normale.

Aide aux communautés sinistrées par les inondations

Le Parti, l'État, les organisations et le peuple vietnamien ont manifesté leur solidarité envers le Centre du Vietnam et la ville de Huê en particulier, en apportant rapidement une aide aux communautés sinistrées par les inondations, a-t-il déclaré. Il a ajouté que des efforts sont déployés pour surmonter les conséquences de ces catastrophes, garantir la sécurité publique et veiller à ce qu'aucun habitant ne soit laissé pour compte ou sans assistance rapide.

Photo : VNA/CVN

Au nom du Parti et de l'État, le secrétaire général Tô Lâm a remis 100 milliards de dôngs (environ 3,8 millions de dollars) et 200 tonnes de riz au Comité du Parti, aux autorités et aux habitants de la ville de Huê.

Dans la commune de Quang Diên, le dirigeant a distribué 45 cadeaux à des familles gravement touchées par les inondations.

À cette occasion, Nguyên Thi Thu Ha, secrétaire générale du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, a remis 20 milliards de dôngs d'aide aux habitants de Huê.

VNA/CVN