Les startups vertes peinent à rivaliser

Les startups vertes sont de plus en plus perçues comme des acteurs essentiels de la transition mondiale vers le développement durable, mais nombre d'entre elles continuent de se heurter à des obstacles majeurs, notamment des coûts de production élevés, un accès limité aux technologies de pointe et un manque de politiques gouvernementales favorables, selon les experts du secteur.

Photo : Quang Châu/CVN

Ces dernières années, les entreprises soucieuses de l'environnement ont lancé une large gamme de produits écologiques, allant des emballages durables et des aliments biologiques à la mode écoresponsable. Cependant, malgré leur innovation et leurs avantages environnementaux évidents, beaucoup de startups peinent à concurrencer les entreprises traditionnelles, notamment en matière d'approvisionnement en matières premières et de prix compétitifs.

Les prix élevés demeurent un frein important

Quach Kiên Lan, fondateur de Bao Lan Textiles à Hô Chi Minh-Ville, explique que son entreprise a consacré plus de trois ans au développement de fibres, de fils et de tissus cotonnés à partir de feuilles d'ananas. Toutefois, les coûts de production élevés ont freiné l'adoption de ces produits sur le marché intérieur.

Le prix du tissu fabriqué à partir de feuilles de pandan est deux fois supérieur à celui des tissus conventionnels, ce qui dissuade de nombreuses entreprises locales de commercialiser leurs produits, a déclaré Lan au journal Nguoi Lao Dông (Le Travailleur). Il a ajouté que plus de 70% des produits de son entreprise sont actuellement exportés.

Nguyên Bich Diêm, directrice générale adjointe de la société de mode Faslink, partage cette préoccupation. Elle explique que les consommateurs restent réticents à acheter des produits fabriqués à partir de matériaux recyclés, car leurs prix sont plus élevés que ceux des tissus traditionnels comme le polyester ou le coton. Faslink a récemment lancé une gamme de tissus fabriqués à partir de feuilles d'ananas, mais les prix demeurent élevés en raison des coûts de recherche et de production, a-t-elle indiqué au journal.

Même les biens de consommation courante, tels que les pailles écologiques, se heurtent à des obstacles tarifaires similaires.

Photo : CTV/CVN

Lê Van Tam, directeur de la coopérative Song Hông, qui produit des pailles à base de végétaux, explique que leurs produits sont principalement exportés vers des marchés développés comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Japon, où les consommateurs sont plus enclins à payer un prix plus élevé pour des produits durables. Tam ajoute que la concurrence sur le marché intérieur est difficile, car les prix restent trop élevés pour la plupart des consommateurs locaux.

Pham Minh Huong, directrice des services de conseil en développement durable et changement climatique chez Deloitte Vietnam, a cité une enquête récente montrant que si près de 50% des consommateurs s'intéressent aux produits écologiques, moins de 30% sont prêts à payer plus cher pour eux. Cet écart met en évidence le décalage entre la prise de conscience et l'action en matière de consommation responsable, a-t-elle souligné.

Accès limité aux capitaux et aux technologies

Les experts affirment que le problème est plus profond que la simple question de prix. De nombreuses jeunes entreprises sont freinées par un accès limité aux technologies vertes appropriées et par un manque de capitaux pour développer leur production.

Le Dr. Ta Dinh Thi, vice-président de la Commission des sciences, des technologies et de l'environnement de l'Assemblée nationale, a souligné que les coûts d'investissement initiaux élevés dissuadent de nombreuses jeunes entreprises de dépasser le stade des essais à petite échelle.

Il a mis en lumière la rigueur des procédures, les exigences en matière de matières premières propres et les difficultés d'accès aux technologies appropriées comme principaux obstacles.

À long terme, la technologie sera essentielle pour réduire le coût des produits écologiques, a déclaré M. Thi, suggérant aux entreprises d'innover, de réduire leurs coûts et d'élargir l'accès aux solutions technologiques vertes adaptées.

Diêm, de Faslink, a déclaré que les projets utilisant des matériaux recyclés non conventionnels, tels que le tissu fabriqué à partir de pelures de banane ou le compost de champignons, restent encore à petite échelle et se heurtent à de nombreux obstacles à leur commercialisation.

Outre l'accès à la technologie, elle a ajouté qu'il existe également un manque de coordination entre les entreprises et les parties prenantes.

Appel à un soutien politique et au développement de l'écosystème

De nombreuses start-ups ont déclaré être convaincues que, pour favoriser une croissance significative, le Vietnam a besoin de politiques ciblées en faveur de l'innovation verte, notamment des incitations financières, des programmes de formation et des campagnes de sensibilisation du public.

S'adressant au journal, Vo Van Luât, directeur de la filiale sud de Fuwa Biotech Co, a déclaré espérer la tenue de davantage de forums et de séminaires afin que le monde des affaires puisse mieux comprendre la véritable valeur des produits verts, qui protègent non seulement la santé, mais aussi l'environnement.

VNA/CVN