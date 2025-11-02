Vietnam - Royaume-Uni : pour un partenariat durable dans la science et la technologie

Plus de 80 experts du secteur de l’éducation, représentant des universités britanniques et vietnamiennes, des entreprises et des organisations internationales, ont participé au Forum Vietnam - Royaume-Uni sur l’enseignement supérieur 2025, tenu à Londres le 31 octobre.

Photo : VNA/CVN

Le Forum Vietnam - Royaume-Uni sur l’enseignement supérieur 2025 visait à partager des expériences, explorer de nouvelles opportunités de collaboration et promouvoir des alliances durables dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation.

Organisé conjointement par le British Council, le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation, l’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni et l’Association des intellectuels vietnamiens au Royaume-Uni et en Irlande (VIS), le forum avait pour thème central : "Construire un partenariat stratégique et durable Vietnam - Royaume-Uni dans l’enseignement supérieur pour le développement des talents, l’innovation et l’impact global".

Cet événement s’inscrit dans le prolongement des engagements pris par les deux pays en faveur d’un partenariat global dans l’éducation, la science, la technologie et l’innovation, contribuant directement à la formation de ressources humaines de qualité et au rayonnement international du Vietnam.

Les participants ont discuté des orientations et stratégies de réforme et d’intégration de l’enseignement supérieur vietnamien dans la période à venir. Ils ont échangé sur la promotion de la collaboration transnationale en matière d’éducation, notamment à travers le développement de programmes conjoints (TNE), la garantie de la qualité académique, la reconnaissance mutuelle des diplômes et l’amélioration des perspectives professionnelles des étudiants. Les intervenants ont également partagé leurs expériences en matière de gestion des partenariats durables, alignés sur les priorités nationales en matière de développement des ressources humaines.

Une attention particulière a été accordée au rôle des universités dans la recherche scientifique, la technologie et l’innovation. Recteurs, chercheurs et représentants du secteur privé ont échangé sur les moyens de renforcer l'alliance universitaire bilatérale dans les domaines de la recherche, du transfert de technologie et de la construction d’un écosystème d’innovation ouvert. Les délégués ont salué l’initiative iTechPath lancée par le British Council, considérée comme un outil efficace pour améliorer la qualité de la formation et des partenariats scientifiques entre les deux nations.

Consolider un partenariat éducatif et scientifique durable

À cette occasion, quatre protocoles d’accord ont été signés entre plusieurs établissements : l’Institut polytechnique de Hanoï et l’Université de Bradford ; l’Université des transports et des communications et l’Université Brunel de Londres ; ainsi que l’Université britannique du Vietnam (BUV) et l’Université métropolitaine de Manchester. Ces accords marquent une étape importante dans le renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans la formation, l’échange d’enseignants et d’étudiants, et le développement de programmes de double diplôme.

Le directeur du British Council, James Shipton, a déclaré que le forum offrait "une plateforme essentielle pour relier les universités des deux pays, identifier les défis et approfondir la collaboration dans la recherche et l’innovation scientifique". Il a souligné que les thèmes abordés s’inscrivent dans le cadre de la Résolution n°71 sur le développement éducatif et la formation, constituant "un signal positif pour l’avenir de la coopération éducative bilatérale".

Le Docteur Pham Quôc Khanh, directeur adjoint du Département de gestion de la qualité du ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation, a rappelé que, conformément à la Résolution n°71 sur les réformes éducatives et à la Résolution n°57 sur le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, le ministère accorde une priorité particulière aux partenariats en science et innovation avec le Royaume-Uni. Il a souligné que cette coopération repose sur une approche de respect mutuel et de bénéfices partagés.

Cet expert a ajouté que le choix du ministre vietnamien de l’Éducation de réserver au Royaume-Uni l’une de ses premières visites officielles après la promulgation de la Résolution n°71 témoigne de l’importance accordée à la collaboration éducative avec un pays de référence mondiale en matière d’enseignement et de recherche. Le ministère entend, dans les cinq prochaines années, concentrer ses efforts sur les domaines de recherche de pointe où le Royaume-Uni dispose d’avantages compétitifs. Selon lui, le forum constitue "une plateforme stratégique pour connecter universités, chercheurs et enseignants des deux pays et concrétiser les priorités communes".

Le Professeur Andrew Atherton, vice-président chargé des relations internationales de l’Université de Southampton, a souligné que "de plus en plus d’universités britanniques considèrent le Vietnam comme un partenaire stratégique majeur dans l’éducation et la recherche". Il a rappelé que le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, lors de sa récente visite officielle au Royaume-Uni, avait affirmé que la connaissance, la recherche et l’innovation constituent les piliers du développement futur du Vietnam.

Le Docteur Lê Hoài Duc, vice-recteur de l’Université des transports et des communications, a déclaré qu’outre les protocoles déjà signés, son université espère élargir les relations avec d’autres établissements et chercheurs britanniques afin de développer des projets conjoints en science et technologie, contribuant ainsi à la mise en œuvre des stratégies nationales.

Ce forum témoigne de la volonté partagée du Vietnam et du Royaume-Uni de consolider un partenariat éducatif et scientifique durable, fondé sur la confiance, la complémentarité et une vision commune du développement basé sur la connaissance et l’innovation.

VNA/CVN