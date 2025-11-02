Emploi : le pari stratégique de Quang Ngai pour ses minorités

La province de Quang Ngai (Centre) mise sur une stratégie proactive pour l’emploi. Avec un quart de sa population issu des minorités ethniques, elle accélère la création de postes via des politiques ciblées, levier essentiel contre la pauvreté.

Photo : VNA/CVN

Avec 2,1 millions d’habitants, Quang Ngai affiche une forte concentration de minorités, constituant un quart de sa démographie. Le pari est stratégique : l’intégration professionnelle de cette main-d’œuvre montagnarde est désormais un levier fondamental pour réussir la transformation économique de la province, rehausser le niveau de vie de ses administrés et pérenniser la réduction de la pauvreté.

Afin de stimuler l’offre et d’assurer le succès des grands programmes nationaux - notamment le Programme cible pour le développement socio-économique des zones ethniques et montagneuses (2021-2030) - la province a intensifié son plan d’action dès la première phase (2021-2025). Une panoplie d’initiatives d’aide à l’emploi et à la subsistance a été lancée, incluant l’organisation régulière de forums de l’emploi qui servent de passerelle directe entre les recruteurs et les postulants potentiels.

Des cultures aux complexes industriels

Le changement d’horizon est palpable. Prenons l’exemple de la commune de Đak Tô, où les minorités ethniques représentent plus de 38% des 35.000 habitants. Traditionnellement ancrée dans l’agriculture (hévéa, macadamia, café), la zone voit ses travailleurs exprimer un désir d’insertion dans les zones économiques et les complexes industriels de la région.

Pour répondre à cette aspiration, le Service de l’intérieur, en collaboration avec le Comité populaire de Đak Tô, a mis sur pied une session d’orientation professionnelle d’envergure.

Y Linh Buôn, qui a participé à l’événement, témoigne de l’efficacité de la démarche après avoir échangé avec les responsables sectoriels et les entreprises. “Avant, j’étais dans le secteur de la santé. J’ai donc été orientée vers des fonctions liées à la sécurité au travail ou aux soins des ouvriers. J’ai déposé mon dossier auprès de deux sociétés et j’espère décrocher rapidement une situation professionnelle stable”, confie-t-elle.

L’envoi de travailleurs à l’étranger pour des contrats à durée déterminée demeure une priorité nationale, reconnue comme un puissant vecteur d’augmentation des revenus pour les membres des communautés minoritaires. Cependant, les frais initiaux constituent souvent un obstacle financier. Face à cela, le programme de prêts bonifiés agit comme un véritable catalyseur, ouvrant la voie à de nombreux résidents désireux de saisir ces opportunités d’expatriation.

L’expatriation facilitée par le crédit

Lors d’une conférence d’orien-tation tenue à Đak Rve à la mi-octobre 2025, M. A Ty a pu s’informer auprès des autorités sur les politiques étatiques, les lois en vigueur et l’état du marché du travail international. “J’aspire à un poste stable, idéalement à l’étranger pour m’aguerrir à un nouvel environnement et soutenir ma famille, mais j’appréhendais les coûts importants. Les conseils reçus m’ont rassuré. Je m’inscris sereinement à des cours de langue en vue d’une chance de travailler au Japon”, explique M. Ty.

La municipalité de Ia Toi a érigé la création d’emplois et la garantie de la sécurité sociale au rang de mission essentielle. Les autorités locales collaborent étroitement avec les ministères et les centres de formation pour organiser des sessions de perfectionnement professionnel sur mesure, précisément calibrées selon les besoins des employeurs. Une attention particulière est portée à l’articulation entre l’insertion professionnelle et l’accès aux crédits préférentiels destinés à soutenir les initiatives entrepreneuriales.

L’exemple de Đâu Quang Trung est éloquent : il y a quelques années, son épouse et lui menaient une vie de labeur en tant que travailleurs informels. Grâce à une formation à la maintenance et à la saignée de l’hévéa, M. Trung a été recruté par la société Cao su Chư Mom Ray. Parallèlement, il a sollicité des fonds de crédits sociaux pour diversifier ses activités dans l’élevage et la culture de cycles courts. Cette double démarche a permis une amélioration significative de la situation économique de sa famille.

Envrion 17.000 nouveaux postes

Photo : VNA/CVN

Pour l’année 2025, la province de Quang Ngai s’est fixé des objectifs ambitieux : créer environ 17.000 nouveaux emplois et faciliter l’expatriation temporaire de 1.100 personnes. Pour y parvenir, l’administration intensifie les mesures de soutien à la qualification professionnelle, renforce le maillage avec le secteur privé (entreprises et salons de l’emploi) et multiplie les séances de conseil. Une campagne de communication ciblée est par ailleurs menée pour vulgariser les dispositifs d’aide financière, garantissant que les travailleurs bénéficient pleinement des fonds de crédit social alloués au développement économique.

Nguyên Thanh Tinh, directeur adjoint du Service de l’intérieur, confirme que 43 entreprises locales sont actuellement en quête de plus de 8.500 collaborateurs. “Cela représente une opportunité significative pour les demandeurs d’emploi et contribuera de manière décisive à la réorientation structurelle du marché du travail en zones rurales et montagneuses”, déclare-t-il.

En conclusion, M. Tinh insiste : “Nous allons poursuivre la mise en œuvre rigoureuse des politiques centrales et locales concernant l’emploi. Il est impératif d’étendre les services de conseil, la formation, la mise en relation entre l’offre et la demande de main-d’œuvre, tout en augmentant l’enveloppe des prêts à l’emploi. L’objectif final est de consolider les revenus et d’offrir plus d’opportunités professionnelles durables aux habitants des zones rurales et des hauts plateaux”.

Huong Linh/CVN