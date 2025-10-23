Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son reçoit l’ambassadeur des États-Unis

Le 23 octobre, au siège du gouvernement à Hanoï, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a rencontré Marc E. Knapper, ambassadeur des États-Unis au Vietnam.

Le vice-Premier ministre a salué le développement positif des relations bilatérales, marquées par de nombreuses activités pour le 30ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques. Il a insisté sur l’importance de maintenir cette dynamique, notamment par des échanges et visites à tous les niveaux, en particulier de haut niveau.

Bùi Thanh Son a exprimé la volonté du Vietnam de renforcer la coopération dans le cadre du Partenariat stratégique intégral, notamment dans les domaines de la science et de la technologie, de la formation de ressources humaines qualifiées, de l'énergie et des semi-conducteurs.

Il a aussi souligné la poursuite de la collaboration dans la réparation des conséquences de guerre et le renforcement de la confiance mutuelle. Il a apprécié les progrès des négociations sur l’Accord de réciprocité fiscale, invitant les États-Unis à considérer les spécificités de l’économie vietnamienne.

Le vice-Premier ministre a confirmé que le Vietnam continuerait à accroître ses importations de produits américains, surtout dans les technologies avancées, tout en facilitant les affaires des entreprises américaines au Vietnam.

L’ambassadeur américain Marc E. Knapper a rappelé l’importance de l’année 2025, qui marque le 30ᵉ anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Il a annoncé la coopération continue entre l’ambassade américaine et les autorités vietnamiennes pour organiser des activités commémoratives, renforçant ainsi les liens bilatéraux.

Il a remercié le Vietnam pour son approche proactive et compréhensive dans les négociations fiscales, espérant une conclusion rapide de l’accord au bénéfice mutuel. L’ambassadeur a aussi affirmé la volonté de renforcer la coopération avec le ministère vietnamien des Affaires étrangères et d’autres ministères pour développer les relations dans tous les domaines, contribuant à un Vietnam fort, indépendant et prospère, ainsi qu’à la paix et au développement régional et mondial.

