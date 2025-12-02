Cân Tho tiendra son premier festival en l’honneur de la culture fluviale

La ville de Cân Tho, située au cœur du Delta du Mékong, organisera du 26 décembre 2025 au 1 er janvier 2026 au parc du quai de Ninh Kiêu le tout premier festival visant à honorer et à promouvoir la culture fluviale, a informé lundi après-midi 1 er décembre la vice-présidente du Comité populaire municipal, Nguyên Thi Ngoc Diêp.

Le festival mettra en valeur les caractéristiques uniques de la culture fluviale du delta du Mékong et de Cân Tho auprès des visiteurs nationaux et internationaux, et promouvra les croisières fluviales reliant la ville aux provinces du delta du Mékong et à Hô Chi Minh-Ville.

Il contribuera également à enrichir la vie culturelle des populations locales et à les sensibiliser au tourisme durable et à la protection de l'environnement, notamment des écosystèmes fluviaux.

Avec pour thème "Cân Tho - Sac màu sông nuoc" (Cân Tho - Les couleurs du fleuve), le festival se concentrera sur les activités sur le fleuve Hâu, notamment des défilés de bateaux colorés décorés de fruits et légumes, et des représentations de don ca tài tu (chant des amateurs du Sud).

Le programme artistique d’ouverture du festival est une mise en scène élaborée, avec la participation d’artistes, d’acteurs et de danseurs professionnels issus de théâtres et de groupes artistiques de tout le pays.

Le spectacle se déroulera sur une scène flottante sur le fleuve Hâu, illustrant avec vivacité la culture, la vie quotidienne et la cuisine des communautés riveraines, tout en rendant hommage au charme rustique et au caractère chaleureux des habitants de la région du Sud.

Des bateaux et des sampans richement décorés défileront sur le fleuve Hâu, au son des mélodies du don ca tài tu qui résonnent sur les berges. Des danses de rue et des spectacles de danse du lion et du dragon animeront les rues du centre-ville, créant une atmosphère joyeuse et festive, imprégnée de l’identité culturelle du delta du Mékong.

L’événement comprendra un feu d’artifice, ainsi qu’un spectacle spectaculaire de drones et de lumières recréant les sites architecturaux et patrimoniaux emblématiques de la ville et ses aspirations pour l'avenir.

Dans le cadre du festival, de nombreuses activités culturelles, touristiques, sportives et expérientielles seront organisées, créant une ambiance festive et animée qui captivera les visiteurs. En particulier, Cân Tho accueillera pour la première fois une régate sur le fleuve Hâu.

Cet événement vise à créer un point d’orgue culturel et touristique pour accueillir la nouvelle année 2026, contribuant à une atmosphère joyeuse et dynamique et enrichissant la vie culturelle et spirituelle de la population.

Il contribue également à faire connaître et à promouvoir les caractéristiques culturelles fluviales uniques du delta du Mékong en général et de la ville de Cân Tho en particulier auprès des visiteurs nationaux et internationaux, tout en sensibilisant la communauté à la protection de l’environnement, notamment de l’écosystème fluvial, et en encourageant un développement touristique durable.

