Renforcer le Partenariat stratégique global Vietnam - États-Unis

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu une brève rencontre avec le président des États-Unis, Donald Trump, en marge du 13ᵉ Sommet ASEAN - États-Unis, à Kuala Lumpur, en Malaisie.

À l’occasion de sa participation au 47ᵉ Sommet de l’ASEAN et des Sommets connexes, qui se tiennent dans la capitale malaisienne Kuala Lumpur, le 26 octobre dans l’après-midi, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu une brève rencontre avec le président des États-Unis, Donald Trump, en marge du 13ᵉ Sommet ASEAN - États-Unis.

Lors de la rencontre, le Premier ministre a transmis l’invitation solennelle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, ainsi que des dirigeants vietnamiens de haut rang, conviant le président Donald Trump à effectuer une visite au Vietnam. Le président Donald Trump a accepté l’invitation et exprimé son vif souhait de se rendre au Vietnam dès que possible.

Sur la base du Partenariat stratégique global pour la paix, la coopération et le développement durable entre le Vietnam et les États-Unis, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé aux États-Unis de favoriser une visite du secrétaire général Tô Lâm. Le président Donald Trump a invité la partie vietnamienne à fournir des informations concernées et a exprimé le souhait que le Premier ministre effectue également une visite aux États-Unis à un moment opportun pour les deux parties.

Les deux dirigeants ont convenu de promouvoir le Partenariat stratégique global entre les deux pays de manière plus approfondie, substantielle et efficace, notamment à travers la signature prochaine d’un Accord commercial réciproque équitable, afin de promouvoir les investissements américains au Vietnam.

En réponse à des propositions du Premier ministre vietnamien, le président Donald Trump a reconnu la demande de reconnaissance du statut d’économie de marché du Vietnam, ainsi que celle de retrait du pays des listes de contrôle des exportations stratégiques D1 et D3.

Le Premier ministre a souligné que le Vietnam apprécie le rôle du président Donald Trump dans la promotion de la résolution pacifique des foyers de tension dans le monde.

Bien que brève, cette rencontre en marge du Sommet ASEAN - États-Unis a reflété la compréhension et le respect mutuels, ainsi que la détermination commune à promouvoir de manière forte, concrète et efficace le Partenariat stratégique global entre les deux pays.

Le même jour, le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a rencontré le représentant au commerce des États-Unis, Jamieson Greer, afin de discuter de la mise en œuvre de la Déclaration commune Vietnam – États-Unis sur le cadre d’un Accord commercial réciproque équitable et équilibré.

Il a également rencontré le sous-secrétaire d’État américain Jacob Helberg pour échanger sur la coopération dans les domaines du commerce, de l’intelligence artificielle (IA), de la technologie numérique et des chaînes d’approvisionnement, ainsi que sur la possibilité de signer un mémorandum d’entente (MoU).

