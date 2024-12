Nécessité d’une main-d’œuvre de haute qualité

Le projet de TGV Nord-Sud nécessitera 180.000 personnes pour les travaux de construction, 13.880 pour l’exploitation et le fonctionnement, ainsi que 700 pour la gestion et le conseil. La formation des ressources humaines constituera l’un des facteurs clés du succès de ce projet stratégique.

Conscient de l’importance de la problématique des ressources humaines, le ministère des Transports a mandaté les unités concernées pour préparer le personnel et renforcer les capacités de l’industrie ferroviaire, afin de répondre aux besoins de développement du secteur dans son ensemble et à ceux spécifiques du projet de train à grande vitesse Nord-Sud. Dans ce contexte, il est essentiel de disposer de ressources humaines hautement qualifiées, capables d’assimiler et de maîtriser rapidement les techniques d’exploitation et de maintenance.

Prendre de l’avance et saisir les opportunités

Dans le rapport N°685 du 19 octobre 2024, présenté par le gouvernement concernant l’approbation de la politique d’investissement pour le projet de TGV Nord-Sud, le ministre des Transports, Nguyên Van Thang, a mis en avant les plans liés à la formation et au financement des ressources humaines.

Afin de les garantir, le gouvernement a ordonné la mise en œuvre d’un plan de développement des compétences. Ainsi, un programme de formation des ressources humaines est proposé sous trois formes : formation nationale, formation internationale et formation combinée (nationale et internationale). Cela couvre quatre niveaux de qualification (ouvriers qualifiés, ingénieurs, masters et doctorats) et vise cinq catégories de bénéficiaires : agences de gestion publique, unités de gestion du projet, unités d’exploitation, établissements de formation et centres de recherche.

Selon Vu Hông Phuong, directeur du Comité de gestion du projet ferroviaire, ledit ministère a chargé les unités concernées de concevoir des plans spécifiques pour la formation des ressources humaines. Une partie du personnel sera formée immédiatement après l’approbation de la politique d’investissement, notamment pour acquérir des compétences sur les modalités de mise en œuvre, les technologies d’investissement et la gestion du projet.

D’après l’Institut de stratégie et de développement des transports, la formation doit être accélérée afin de répondre à la demande en main-d’œuvre qualifiée dès le lancement du projet. L’objectif est d’éviter tout risque de retard. Bien que le pays dispose actuellement d’environ 80% des ressources humaines nécessaires pour les constructions de base, il demeure crucial d’intensifier la formation pour les postes requérant des compétences spécialisées.

Renforcer les capacités de formation

Le ministère des Transports a publié, le 25 mai 2023, la directive N°06 visant à renforcer la gestion des écoles et instituts relevant dudit ministère. Ce texte exige de ces établissements qu’ils revoient et améliorent leurs capacités ainsi que la qualité de leurs formations dans les disciplines clés, afin de soutenir efficacement le secteur des transports. Il leur est demandé de collaborer avec les organismes concernés pour concevoir, développer et adapter les programmes de formation aux besoins de développement du secteur d’ici 2030, avec vision à l’horizon 2050.

En tant qu’établissement phare pour la formation des ressources humaines dans le domaine des transports, l’Université des transports de Hô Chi Minh-Ville se distingue en étant le premier établissement au Vietnam à former et intégrer les technologies des trains à grande vitesse. Depuis 2008, elle propose des formations spécialisées dans le métro. Ces dernières années, ses responsables ont effectué plusieurs visites de travail en Chine, au Japon, en République de Corée et en Europe pour approfondir leurs connaissances des technologies ferroviaires à grande vitesse. Forte de cette expérience, l’université a officiellement annoncé, début octobre dernier, la création de l’Institut des trains à grande vitesse.

Moment opportun

Le Professeur associé-Docteur Nguyên Anh Tuân, vice-recteur de l’Université des transports de Hô Chi Minh-Ville, souligne que le moment est idéal pour intensifier les efforts de formation dans ce domaine. La fondation de cet Institut revêt une importance stratégique, affirmant le rôle clé de l’université dans le développement des infrastructures de transport.

Afin de maximiser ses atouts, l’Université des transports de Hô Chi Minh-Ville continuera de renforcer sa coopération internationale. En tirant parti des leçons apprises de projets similaires réalisés dans des pays avancés, elle développera des programmes de formation alliant théorie et pratique en collaboration avec des entreprises. Cette approche permettra aux étudiants de maîtriser les connaissances et compétences nécessaires pour répondre aux exigences du marché.

De son côté, l’Université des technologies de transports est en train de mettre en place de nouveaux programmes de formation afin de répondre aux besoins du secteur ferroviaire, en plus de réviser et d’ajuster ses programmes en s’appuyant sur la philosophie de formation “Application - Apprentissage pratique - Expérimentation”.

Le temps dédié à la pratique et aux stages représente désormais plus de 40% de la formation, offrant ainsi aux étudiants des opportunités d’insertion immédiate sur le marché du travail dès l’obtention de leur diplôme. À partir de 2025, l’Université des technologies des transports prévoit de lancer plusieurs nouveaux programmes de formation liés aux trains à grande vitesse, notamment en construction, exploitation et gestion.

“L’amélioration des qualifications professionnelles des enseignants est une politique essentielle pour rehausser la qualité de la formation. L’université propose diverses incitations, telles que des récompenses, la prise en charge des frais de scolarité ou encore un allègement des charges administratives, afin d’encourager les enseignants à poursuivre leurs études supérieures”, précise le Professeur associé-Docteur Nguyên Hoàng Long, recteur de l’Université des technologies de transports.

Il ajoute : “Dans un avenir proche, l’université explorera activement les opportunités de coopération avec des universités et instituts de recherche nationaux et internationaux, pour former des ressources humaines et mener des recherches scientifiques”.

