Musée des beaux-arts du Vietnam : le peintre Tô Ngoc Vân mis à l’honneur

Une exposition rendant hommage au peintre et héros mort pour la Patrie, Tô Ngoc Vân (1906-1954), s’est ouverte jeudi matin 18 décembre au Musée des beaux-arts du Vietnam, à Hanoï. Vingt-six œuvres majeures de cet artiste emblématique y sont présentées.

>> Ouverture des espaces d’exposition des arts appliqués et populaires

>> Témoigner par l'art : l'héritage des artistes-soldats s'expose à Hanoï

>> "La Nuit au musée" illumine la scène artistique de Hanoï

>> Centenaire des beaux-arts vietnamiens mis en l’honneur à Hanoï

Les œuvres exposées - huiles, laques, œuvres sur soie, aquarelles, dessins au crayon et à l’encre - ont été réalisées par Tô Ngoc Vân avant et après 1945, couvrant les grandes étapes de son parcours artistique.

"Les œuvres emblématiques sélectionnées pour cette exposition illustrent de manière saisissante l’évolution de sa pensée et de son style artistique, mettant en évidence le passage d’une esthétique individuelle à une esthétique nationale, au service de la résistance", a souligné Nguyên Anh Minh, directeur du Musée des beaux-arts du Vietnam.

Il a également précisé que le musée conserve actuellement 45 œuvres de Tô Ngoc Vân, dont Deux filles et un enfant (1944), classée Trésor national.

L’exposition présente par ailleurs plusieurs objets-souvenirs personnels du peintre, soigneusement conservés par sa famille.

Figure majeure de l’art vietnamien moderne, Tô Ngoc Vân ne fut pas seulement l’un des fondateurs de l’art révolutionnaire vietnamien, mais aussi un pont essentiel entre deux grandes institutions artistiques : de l’École des beaux-arts de l’Indochine à l’École supérieure des beaux-arts du Vietnam, dont il fut le premier recteur.

Revivre l’histoire nationale

La vie et l’œuvre de Tô Ngoc Vân incarnent le destin d’un artiste intimement lié à l’histoire nationale. Il est tombé héroïquement lors de la campagne de Điên Biên Phu, en 1954, alors qu’il se rendait directement au front pour croquer la réalité de la guerre. Ses dernières œuvres possèdent non seulement une valeur artistique remarquable, mais constituent également des documents historiques précieux, restituant avec force et authenticité l’esprit de résistance du peuple vietnamien.

Selon le comité d’organisation, le public peut, pour la première fois, découvrir une exposition entièrement consacrée à Tô Ngoc Vân, l’un des maîtres les plus marquants des beaux-arts modernes et révolutionnaires du Vietnam.

L’événement bénéficie du soutien de la famille du peintre Tô Ngoc Vân ainsi que de la Maison de ventes aux enchères Million Vietnam.

Cette exposition s’inscrit dans le cadre de la célébration du centenaire de l’École des beaux-arts de l’Indochine - aujourd’hui l’École supérieure des beaux-arts du Vietnam (1925-2025) - et rend hommage à l’héritage artistique exceptionnel de ce peintre majeur.

À l’avenir, le Musée des beaux-arts du Vietnam poursuivra ses recherches et renforcera sa coopération avec les familles d’artistes renommés afin de présenter au public des collections précieuses et des œuvres inédites, offrant ainsi une vision aussi complète que possible de l’art vietnamien.

Ces dernières années, le musée a par ailleurs réorganisé et enrichi ses expositions permanentes, notamment avec l’ajout d’un espace dédié à l’art contemporain (2021-2022) et la rénovation des sections consacrées aux beaux-arts appliqués et populaires (2022-2024), suscitant un intérêt croissant du public.

Texte : Hoàng Phuong/CVN

Photos : Hoàng Phuong - BTMT/CVN