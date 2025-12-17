La fréquentation du spectacle vivant se redresse et se porte mieux

Le marché vietnamien du spectacle vivant et de l’événementiel connaît une forte reprise après le ralentissement causé par la pandémie de COVID-19.

Photo : CTV/CVN

Selon Ticketbox, plus d’un million de billets de concerts et de festivals de musique ont été vendus en 2025. Ce chiffre témoigne d’un intérêt croissant du public pour les activités culturelles et de divertissement en présentiel.

Il est important de noter que ce nombre ne prend en compte que les billets distribués via Ticketbox, une plateforme de billetterie en ligne qui aide les organisateurs d’événements au Vietnam et en Asie du Sud-Est à vendre leurs billets, et non ceux vendus directement sur les sites web des organisateurs ou par d’autres canaux.

Ces dernières années, le Vietnam s’est progressivement imposé comme une destination régionale émergente pour les artistes internationaux, parallèlement au développement rapide de sa programmation musicale nationale.

Les séries de concerts liées à des émissions de télévision, les grands festivals de musique en plein air et les événements de divertissement majeurs ont attiré un large public, notamment les jeunes dans les grandes agglomérations.

Dans une interview accordée à Saigon Times Online, Ticketbox a déclaré que le Vietnam représente un marché potentiel grâce à sa population jeune, à une demande de divertissement de plus en plus diversifiée et à une forte propension à dépenser pour des concerts et des événements musicaux de grande envergure. Un environnement politique et social stable offre également des conditions favorables aux organisateurs d’événements, tant nationaux qu’internationaux.

Cependant, des défis subsistent, en particulier pour les événements de moyenne et grande envergure. Les contraintes d’infrastructure persistent, avec une pénurie de salles couvertes de grande capacité et un nombre limité de stades répondant aux normes internationales pour l’accueil de grands événements musicaux.

De ce fait, de nombreux programmes sont contraints d’avoir lieu en extérieur ou de recourir à des scènes temporaires, ce qui accroît leur exposition aux aléas climatiques et fait grimper les coûts techniques, d’installation et d’exploitation.

Par ailleurs, la forte demande pour les concerts les plus populaires entraîne souvent des ventes rapides, favorisant la revente de billets sur le marché secondaire et exposant les consommateurs à des risques potentiels en l’absence de canaux de transaction officiels, comme le souligne Ticketbox.

Pour remédier à ce problème, Ticketbox a mis en place un service de revente de billets, jouant le rôle d’intermédiaire afin de protéger les intérêts de toutes les parties et d’offrir au public une plateforme officielle et sécurisée pour transférer ses billets en cas de changement de programme.

VNA/CVN