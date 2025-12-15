Festival du film japonais 2025 au Vietnam : un succès porté par l’attrait du cinéma nippon

Le Festival du film japonais au Vietnam 2025 se déroule du vendredi 12 décembre 2025 au 23 janvier 2026 dans quatre grandes villes que sont Hanoï, Hai Phong, Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville.

Inauguré dans la soirée du 12 décembre au Centre national du cinéma du Vietnam à Hanoï, l'événement a suscité un vif intérêt du public vietnamien, les billets s'étant écoulés en un temps record dès leur mise en vente le 8 décembre.

Organisé par la Fondation du Japon (The Japan Foundation) au Vietnam avec le soutien de plusieurs partenaires, le festival propose dix films japonais couvrant une grande diversité de genres : romance, histoire, animation, comédie et drame, allant des chefs-d'œuvre classiques aux créations contemporaines empreintes d'innovation.

Des titres emblématiques tels que Love Letter (Lettre d'amour-1995), Seven Samurai (Les sept samouraïs-1954) ou Ghost in the Shell (Policiers anti-émeute en carapaces offensives-1995) ont rapidement été complets, confirmant leur popularité durable. Le film Love Letter, projeté sur grand écran au Vietnam dans une version 4K pour le 30ᵉ anniversaire de sa sortie, a été choisi pour l'ouverture.

L'ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki, a exprimé l'espoir que le public vietnamien continue de s'intéresser au cinéma japonais.

Aux côtés des classiques primés à l'international, le festival présente également des films récents sortis entre 2023 et 2025, qui ont tous affiché un taux d'occupation supérieur à 50%. À noter, Cells at Work, réalisé par Hideki Takeuchi, qui a suscité un vif intérêt, le réalisateur s'étant rendu au Vietnam pour une rencontre directe avec le public.

Des événements tels que ce festival permettent au public vietnamien de mieux appréhender la culture japonaise et, réciproquement, de renforcer la compréhension mutuelle, contribuant ainsi au développement de la coopération interculturelle entre les deux pays.

VNA/CVN