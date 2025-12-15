La Journée nationale du phở 2025 a établi de nouveaux records

Le 14 décembre, la Journée nationale du phở 2025 s'est clôturée par une soirée de gala riche en moments forts. Se déroulant sur deux jours les 13 et 14 décembre, l'événement de cette année a établi un nouveau record avec 120.000 visiteurs et 35.000 bols de phở servis.

Photo : BTC/CVN

La Journée nationale du phở 2025 a proposé des activités variées, mêlant expériences culinaires, divertissements, ainsi que des conférences thématiques, des mini-jeux interactifs et des rencontres avec le public.

Lors de la Journée nationale du phở 2025, des habitants locaux et des touristes ont pu découvrir les méthodes de préparation, l'histoire des marques et savourer les saveurs uniques du phở préparé par près de 30 marques venues de différentes régions du pays et du monde entier, de Hà Giang à Lào Cai, en passant par Hanoï, Nam Dinh, Quang Nam, Gia Lai, Dà Lat, Hô Chi Minh-Ville, Cân Tho et même la République de Corée. L'espace dédié au festival sur la rue piétonne Nguyên Huê était toujours bondé, surtout aux heures de pointe.

Plus de 35.000 bols de phở servis

Photo : BTC/CVN

Selon les statistiques des organisateurs, La Journée nationale du phở 2025 a accueilli plus de 120.000 visiteurs, dépassant largement les 100.000 personnes prévues. Le nombre total de bols de phở servi aux locaux et aux touristes a atteint environ 35.000, soit près du double du chiffre initialement prévu. Le premier jour, le 13 décembre à 20h30, plus de 15.000 bols de phở avaient été servis et environ 50 000 visiteurs avaient participé aux activités de la Journée du Pho 2025.

Trân Xuân Toàn, rédacteur en chef adjoint du journal Tuôi Tre (Jeunesse) et président du comité d'organisation de la Journée nationale du phở 2025, a déclaré qu'il est actuellement difficile de compter précisément le nombre de bols de phở vendus chaque jour dans le monde. Cependant, le nombre de personnes qui choisissent le phở comme plat quotidien augmente considérablement, ce qui entraîne une augmentation rapide du nombre de restaurants et d'échoppes proposant ce plat dans de nombreux pays.

Photo : BTC/CVN

M. Xuân Toàn a ajouté qu’on trouve désormais dans la plupart des supermarchés, tant au niveau national qu'international, non seulement du phở frais traditionnel, mais aussi des produits, ingrédients et épices destinés à la préparation du phở, fabriqués industriellement. La forte croissance du phở instantané a transformé ce plat en un produit d'exportation de grande valeur et de forte rotation, contribuant significativement au chiffre d'affaires de nombreuses entreprises agroalimentaires vietnamiennes sur le marché mondial.

Selon Nguyên Nguyên Phuong, directeur adjoint du Service de l'industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville, la Journée nationale du phở 2025 n'a cessé de prendre de l'ampleur, de gagner en qualité et d'étendre son rayonnement au fil des ans. Ainsi, cet événement ne se limite pas à la célébration d'un plat traditionnel, mais contribue progressivement à la structuration et au développement de la filière agroalimentaire, favorisant ainsi l'essor de ce que l'on appelle “l'industrie du phở”.

Photo : BTC/CVN

Selon Nguyên Nguyên Phuong, la promotion et le développement de la cuisine vietnamienne en général, et du phở en particulier, recèlent un fort potentiel pour contribuer à la croissance économique. Dans les prochains mois, le Service de l'industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville continuera de collaborer étroitement avec le journal Tuôi Tre afin d'étendre la portée de la Journée nationale du phở 2025, d'encourager la participation d'un plus grand nombre d'entreprises et de renforcer le soutien apporté à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, de la production à la commercialisation, pour optimiser l'efficacité de la promotion et la valeur économique de l'événement.

Photo : BTC/CVN

Lors de la soirée de gala, les organisateurs ont mis à l'honneur les restaurants de phở proposant des activités expérientielles originales et un service exceptionnel, et ont exprimé leur gratitude aux 27 marques partenaires de la Journée du phở 2025. À cette occasion, ils ont annoncé la prochaine étape du voyage "phở de l'amour", prévue début janvier 2026, avec pour objectif d'apporter des bols de phở réconfortants et chaleureux aux populations sinistrées par les inondations dans la province de Dak Lak (Centre), contribuant ainsi à diffuser plus largement les valeurs humanitaires du pho vietnamien.

Tân Dat/CVN