Exposition sur l’art de la laque en vue du XIVe Congrès national du Parti

À Hanoï, le Département des beaux-arts, de la photographie et des expositions (relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme) vient d’inaugurer l'exposition sur l’art de la laque en vue du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam.

>> Exposition de peintures laquées "Renaissance"

>> La laque vietnamienne dans le livre des records

Photo : TH/CVN

L'exposition présente au public et aux visiteurs internationaux 44 précieuses œuvres laquées, réalisées par des artistes de renom de plusieurs générations. Chaque œuvre raconte une histoire, une cristallisation de l'intellect, de l'âme et de l'amour de l'art, tout en reflétant la beauté du Vietnam, de ses hommes et l'esprit de l'époque.

"La collection du Département des beaux-arts, de la photographie et des expositions est précieuse. Elle comprend des œuvres de nombreux artistes lauréats du Prix Hô Chi Minh et des Prix d’État dans le domaine des arts et des lettres, d'autres figures renommées dans l’art vietnamien. De jeunes artistes y contribuent également par leurs peintures minutieuses et talentueuses. Chaque œuvre de cette collection est d'une grande beauté. Chaque artiste possède son propre style, mais tous mettent en valeur les matériaux créatifs de leur nation", a confié Mai Thị Ngọc Oanh, vice-présidente permanente de l’Association des beaux-arts du Vietnam.

La laque, art vivant

Photo : VNA/CVN

L'exposition présente également des artistes contemporains reconnus et appréciés du public, tels que Pham Hoàng Van avec Tre Việt Nam (Le bambou du Vietnam), Nguyên Phuc Loi avec Ngõ quê (L’allée du village), Trân Tuân Long avec Âm vang Tây Nguyên (Échos du Tây Nguyên), Bùi Huu Hùng avec Em Xoan (La jeune Xoan).

"Je trouve que l'exposition est d'une grande richesse. Je suis fascinée par les œuvres de nombreux artistes expérimentés, forts de quarante ans de carrière, qui représentent la campagne du Nord", a partagé la visiteuse Nguyên Thu Hiên.

"En visitant l'exposition, j'ai remarqué que les œuvres des artistes plus jeunes dégagent une fraîcheur et une jeunesse particulières, tandis que celles des artistes plus anciens sont empreintes d'une grande profondeur. J'en ai été très émue", a estimé la visiteuse Pham Thanh Huong.

L'exposition rend hommage aux valeurs traditionnelles de l'art de la laque et affirme la vitalité, l'adaptabilité et l'innovation remarquables des beaux-arts vietnamiens dans un contexte d'intégration. Elle offre également au public vietnamien et étranger l'opportunité de mieux comprendre et apprécier cet art emblématique de l'identité vietnamienne. Elle contribue par ailleurs à promouvoir l'image du Vietnam, pays riche en culture, en créativité et en humanité.

Cet évènement se tient jusqu'au 22 décembre au 29, rue Hàng Bài, quartier de Cua Nam (Hanoï).

Quê Anh/CVN