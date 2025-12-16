À Hô Chi Minh-Ville, une bibliothèque numérique célèbre la culture du Delta du Mékong

Un programme culturel célébrant l’histoire et la culture du delta du Mékong a été inauguré à la Rue des livres de Hô Chi Minh-Ville, offrant aux visiteurs un voyage riche et immersif au cœur de la civilisation vietnamienne de la riziculture irriguée.

Photo : VNA/CVN

Le programme, intitulé "La civilisation du riz irrigué dans le Delta du Mékong", est organisé par la Bibliothèque numérique Nguyên An Ninh, spécialisée dans les documents du Sud, et son partenaire.

"Ce programme est l’un des trois événements majeurs organisés par la bibliothèque pour célébrer la culture vietnamienne. Il comprend une série d’expositions, de conférences et de débats illustrant des pans d’histoire, de culture, de population et du potentiel du pays des +Neuf Dragons+", a déclaré Quach Thu Nguyêt, responsable de la bibliothèque, lors de la cérémonie d’ouverture, mercredi dernier.

Le programme présente une série d’expositions mettant en lumière le potentiel, les défis et le développement de la région, les premiers villages rizicoles du Sud, les variétés de riz saisonnières et les récoltes, les techniques d’hybridation modernes, des agronomes de renom et le rôle de l’Institut de recherche sur le riz du Delta du Mékong.

L’événement présente également une exposition de portraits d’espèces d’oiseaux du Parc national d’U Minh Thuong, comme le tisserin doré, le tisserin strié et le minivet écarlate. Ces peintures sont l’œuvre de Dào Van Hoàng, artiste spécialisé dans l’art animalier.

Photo : thuviennguyenanninh.vn

Par ailleurs, le programme comprend des conférences sur le thème du riz de saison dans la vie culturelle des habitants du Delta du Mékong ; l’histoire, l’écologie, les moyens de subsistance et la culture de la région ; ainsi que la préservation et le développement durable du riz vietnamien - un chemin vers la prospérité.

L’événement est animé par des chercheurs et des ingénieurs expérimentés, tels que Chung Hoàng Chuong, fervent défenseur de la résilience communautaire et du développement durable à l’Université des sciences sociales et humaines de Hô Chi Minh-Ville, et l’ingénieur Hô Quang Cua, créateur du riz ST25, une variété trois fois primée comme Meilleur riz du monde.

Une discussion sur la chevalerie des peuples du Sud est également proposée à travers l’épopée vietnamienne Luc Vân Tiên du poète Nguyên Dinh Chiêu. Ce poème de 2.076 vers, écrit en nôm (écriture démotique sino-vietnamienne) dans les années 1850, met en lumière la culture et le mode de vie des populations du Sud. Les thèmes de l’amour, de la loyauté, du courage et de la justice y sont dépeints avec force.

Une récitation de poèmes est également prévue. Toutes les discussions se déroulent dans la rue des livres et sont diffusées en direct sur le site web de la bibliothèque.

À travers une série d’activités interactives, d’expositions thématiques et d’échanges universitaires, ce programme vise à valoriser le patrimoine matériel, intellectuel, culturel et spirituel de la civilisation du riz irrigué du Delta du Mékong.

Dans le cadre de ce projet, les organisateurs développeront une application numérique qui servira de bibliothèque numérique, proposant des ouvrages sur différents sujets liés à l’agriculture, la culture et la société, ainsi que des mémoires et des récits sur les habitants et les villages d’artisanat traditionnel de la région.

VNA/CVN