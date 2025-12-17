Deux Vietnamiens honorés au Prix des écrivains de l’Asie du Sud-Est

Les écrivains vietnamiens Nguyên Tham Thiên Kê et Pham Thi Xuân Ban, connue sous le pseudonyme Y Ban, viennent d’être honorés lors de la cérémonie de remise du Prix des écrivains de l’Asie du Sud-Est (SEA Write Award) 2024-2025.

>> Deux plumes vietnamiennes couronnées au S.E.A. Write Award

>> Les artistes et écrivains minoritaires participent à la préservation des cultures traditionnelles

>> La littérature vietnamienne doit continuer à préserver sa flamme intérieure

La cérémonie s’est déroulée le 16 décembre à Bangkok, en Thaïlande, réunissant des poètes et auteurs de renom, venus de huit pays membres de l'ASEAN.

Photo : VNA/CVN

Cette édition marque le 46ᵉ anniversaire de la création de ce prix, destiné à honorer des œuvres littéraires emblématiques et à affirmer le rôle central de la littérature dans la vie régionale. Au cours des quatre dernières décennies, sous le haut patronage de la famille royale thaïlandaise, le SEA Write Award est devenu une distinction incontournable, jouant un rôle crucial dans la présentation et le rayonnement des talents de nombreuses générations d'auteurs.

Dans son discours, Dhipavadee Meksawan, cheffe du comité d'organisation, a souligné que ce prix constituait une tradition précieuse, célébrant des voix littéraires excellentes et des œuvres reflétant la profondeur de l'âme humaine. Cette initiative contribue non seulement à enrichir la vie spirituelle, mais aussi à forger une voix culturelle commune pour l'ASEAN.

Le lauréat Nguyên Tham Thiên Kê a été primé pour son recueil de nouvelles « Un été à l’ombre des arbres » (Môt mùa hè dưới bóng cây), qui explore l'indifférence dans la vie moderne ainsi que la solitude et les souvenirs des soldats de retour du front. Quant à l'écrivaine Y Ban, elle a été honorée pour son recueil « Au sommet du ciel » (Trên đỉnh giời), une œuvre qui dépeint avec finesse de multiples facettes des destins humains.

VNA/CVN