La virtuosité se met au diapason des cultures vietnamienne et arménienne

Le pianiste de concert arménien de renommée internationale Armen Babakhanian, reconnu pour la puissance et l’authenticité de ses interprétations, sera l’un des artistes invités au concert de Rezonans lundi 15 décembre.

Photo : BTC/CVN

Cet événement, qui se tiendra dans la grande salle de concert de l’Académie nationale de musique du Vietnam, accueillera également Luu Duc Anh, l’un des pianistes les plus éminents du Vietnam.

Ensemble, les deux artistes proposeront au public un programme musical riche et varié, allant des chefs-d’œuvre intemporels du répertoire classique de Bach et Beethoven à des œuvres vibrantes reflétant les identités musicales distinctes de l’Arménie et du Vietnam.

Ce concert offre au public non seulement l’opportunité de vivre un échange artistique entre les cultures vietnamienne et arménienne, mais aussi une chance unique d’entendre un pianiste de renommée mondiale, lauréat de prestigieux concours internationaux, tels que le concours Van Cliburn, le concours international de piano de Leeds, le concours international de piano Gina Bachauer et le concours international de piano de Dublin.

Armen Babakhanian est une figure emblématique de la scène musicale classique internationale, admiré du public et de la critique pour la puissance de son jeu, sa profondeur artistique et la sincérité de ses interprétations.

Photo : BTC/CVN

Sa carrière l’a mené sur les plus grandes scènes des États-Unis, du Canada, d’Europe, du Japon et d’Israël, où il s’est produit avec des orchestres prestigieux tels que le City of Birmingham Symphony Orchestra, le Royal Philharmonic Orchestra, le Philharmonique de Saint-Pétersbourg et le Philharmonique de Moscou.

À ses côtés, Luu Duc Anh s’est forgé une réputation d’artiste raffiné et a contribué à des projets influents qui ont enrichi le paysage musical vietnamien et international.

Il a étudié à l’Académie nationale de musique du Vietnam, au Conservatoire royal de Liège en Belgique, à l’Académie de musique de Malmö en Suède et a participé à des masterclasses avec des professeurs et des artistes de renommée internationale.

Soliste invité régulier de l’Orchestre symphonique national du Vietnam, Luu Duc Anh s’est produit avec des ensembles prestigieux tels que le London Chamber Orchestra, l’Orchestre symphonique d’Helsingborg, le Sun Symphony Orchestra, le HBSO Symphony Orchestra, l’Orchestre philharmonique de Saigon, l’Orchestre philharmonique de Hanoi et l’Orchestre du Conservatoire royal de Liège. Ses prestations internationales ont permis de faire rayonner l’art vietnamien auprès du public de nombreux pays à travers le monde.

Avec deux pianistes de renom partageant la scène, le concert de Rezonans promet une soirée mémorable de dialogue culturel et d’excellence musicale.

VNA/CVN