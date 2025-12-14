Pluie rouge clôture la Semaine du film vietnamien à Paris

La Semaine du film vietnamien à Paris s’est officiellement clôturée le 12 décembre au soir avec la projection de Pluie rouge , un film ayant battu des records au box-office vietnamien et représenté le pays aux Oscars. La séance s’est tenue au Palais Pathé, lieu emblématique du cinéma mondial.

Photo : VFDA/CVN

Adapté du roman de Chu Lai, qui en a également écrit le scénario, Pluie rouge s’inspire de la bataille de 81 jours pour la défense de la citadelle de Quang Tri en 1972.

Se déroulant à un moment crucial, lorsque les forces de libération de l’Armée populaire vietnamienne reprennent la province de Quang Tri, alors frontière temporaire entre le Nord et le Sud, le film relate la contre-offensive lancée par l’armée de la République du Vietnam, soutenue par les États-Unis, afin de reconquérir la citadelle et peser sur les négociations de paix.

Pluie rouge propose une approche humaniste des soldats de la République du Vietnam, les dépeignant comme des individus dont les familles attendent le retour.

Le film est entré dans l’histoire du 7e art vietnamien comme le plus grand succès commercial de tous les temps, avec des recettes atteignant 700 milliards de dôngs (près de 26,5 millions de dollars américains). Il a aussi été sélectionné pour représenter le Vietnam dans la catégorie du Meilleur film international lors de la 98ᵉ cérémonie des Oscars en 2026.

Lors de la cérémonie de clôture, Pham Thi Kim Yên, ministre conseillère à l’ambassade du Vietnam en France, a souligné que cette semaine du film n’était pas un simple programme de projections, mais un véritable voyage : une invitation faite au public à explorer et redécouvrir les paysages, le peuple, les rêves et les défis du Vietnam à travers le regard de ses cinéastes. Chaque film, chaque débat et chaque rencontre avec un artiste ont été autant d’occasions de célébrer la créativité, la résilience et l’esprit du Vietnam.

Représentant l’équipe du film, la réalisatrice Dang Thai Huyên a déclaré : "Ce que le film montre des 81 jours et nuits passés dans l’ancienne citadelle de Quang Tri n’est qu’une infime partie de la brutale réalité de la guerre".

Elle a ajouté : "Nous sommes fiers d’avoir réalisé +Pluie rouge+ et d’avoir accompagné le film dans son long parcours. Par-dessus tout, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude au public. Merci pour vos applaudissements, vos larmes, votre empathie et vos encouragements, du Vietnam à Paris aujourd’hui".

Placée sous le thème du "Voyage de lumière", la Semaine du film vietnamien a attiré plus de 6.000 spectateurs venus de France et de près de 20 pays. Elle a présenté 17 œuvres marquantes du cinéma vietnamien, des classiques aux films contemporains, des productions commerciales aux films d’auteur et documentaires, dont plusieurs ont été primées dans des festivals internationaux. L’événement a également réuni plus d'une centaine d'acteurs et réalisateurs de renom, tant vietnamiens que français.

VNA/CVN