"La Nuit au musée" illumine la scène artistique de Hanoï

Le Musée des beaux-arts du Vietnam donne vie à l’art à la nuit tombée avec son nouveau programme "La Nuit au musée", organisé le dernier vendredi de chaque mois.

>> Ouverture des espaces d’exposition des arts appliqués et populaires

>> "Les étoiles dans la nuit" de la peintre Mai Thị Kim Uyên

>> Le Musée des beaux-arts du Vietnam vous emmène au bout de la nuit

Photo : VNA/CVN

Pour la première fois, le musée ouvre ses portes en soirée afin d’offrir aux visiteurs une expérience inédite et immersive grâce à une série d’événements thématiques.

La Nuit au musée permet aux participants de découvrir les collections renommées du musée à la lampe torche, grâce à l’application iMuseum VFA, un guide multimédia interactif qui enrichit l’expérience de visite.

Le programme propose diverses activités, notamment des démonstrations de peinture en direct par des artistes et des ateliers de dessin guidés. Les visiteurs pourront également participer à des ateliers créatifs, comme la décoration de lanternes en papier dó (poonah) et l’impression traditionnelle sur bois.

Le point d’orgue de la soirée sera les conférences animées par des experts, qui présenteront neuf trésors nationaux. La musique, interprétée en direct par des artistes de l’Académie nationale de musique du Vietnam, contribuera à créer une ambiance unique.

"La Nuit au musée" est conçu comme une nouvelle offre de tourisme culturel, alliant arts visuels, découverte du patrimoine et expériences interactives en un seul lieu.

Chaque événement soigneusement conçu pour refléter le rythme des saisons et la vie culturelle de Hanoï, proposant ainsi une nouveauté chaque mois aux habitants comme aux visiteurs.

La série a débuté le 31 octobre et se poursuivra les 28 novembre et 26 décembre, avec des programmes thématiques tels que "Automne enchanteur", "Contes de rue d’hiver" et "Nostalgie de décembre". Le programme est susceptible d’être modifié et sera régulièrement mis à jour sur les canaux officiels du musée.

Présentée par le Musée des beaux-arts du Vietnam en collaboration avec la page d’information Histoire de Hanoï et le Hanoi FM Culture Project Group, "La Nuit au musée" s’annonce comme l’une des attractions nocturnes les plus prisées de la capitale, promouvant les valeurs humanistes, enrichissant l’éducation artistique et soutenant le développement des industries créatives vietnamiennes.

VNA/CVN