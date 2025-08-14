Hanoï en tête des tendances de recherche touristique pour les vacances de la Fête nationale

À l’occasion du 2 septembre 2025, Hanoï confirme son statut de destination touristique privilégiée, avec une progression spectaculaire des recherches et des réservations en ligne, passant de la 7ᵉ à la 1ʳᵉ place au classement national.

Photos : VNA/CVN

À l'occasion de cette période festive, la capitale affirme plus que jamais son rôle de vitrine culturelle et touristique du pays. Les données de plateformes réputées telles que Booking.com et Agoda indiquent qu’Hanoï domine largement les recherches et les réservations, affichant une croissance impressionnante par rapport à l’année précédente. En un an, elle a gravi six places pour se hisser au sommet du palmarès national.

Le charme unique de Hanoï réside dans l’équilibre subtil entre richesse historique et dynamisme contemporain. La ville préserve des joyaux patrimoniaux inestimables tels que le Mausolée du Président Hô Chi Minh, le Temple de la Littérature – Quôc Tu Giam, la Citadelle impériale de Thang Long ou encore le Musée d’ethnographie, tout en développant des espaces modernes, créatifs et attractifs.

Cette combinaison séduit à la fois les passionnés de culture, les familles en quête de détente et les voyageurs curieux de découvrir un Vietnam authentique mais tourné vers l’avenir. L’atmosphère de fête qui entoure le 2 septembre, avec ses grandes parades militaires et civiques organisées à l’échelle nationale, renforce encore l’attrait de la capitale. Ces événements, préparés dès la fin août, allient solennité historique, signification politique et expérience culturelle rare.

Un long week-end de quatre jours

En 2025, la Fête nationale s’accompagne d’un week-end prolongé de quatre jours (du 29 août au 3 septembre), offrant une fenêtre idéale pour explorer Hanoï et ses environs. Selon le Département du tourisme de la ville, la fréquentation pendant cette période a connu entre 2022 et 2024 une croissance annuelle moyenne de près de 30%.

Photo : VNA/CVN

Le nombre de visiteurs internationaux a particulièrement bondi, avec une hausse de 62,5% par an, tandis que les recettes touristiques ont progressé de 31,6% en moyenne. En 2024, sur le seul congé de quatre jours, Hanoï a accueilli près de 673.000 touristes, dont environ 59 000 étrangers, soit une augmentation de près de 36% par rapport à 2023.

Hanoï ne se limite pas à ses sites emblématiques et mise sur l’innovation pour séduire un public toujours plus large. Le tourisme nocturne : Vingt nouveaux produits touristiques de nuit seront lancés en 2025, dont le programme Les cloches de Trân Vu au temple Quan Thanh, qui marie son, lumière et arts traditionnels dans une ambiance spirituelle singulière. Les circuits culturels et patrimoniaux : dès juillet et août 2025, des parcours thématiques comme La route du patrimoine Nam Thang Long - Hanoï ou La route de la connaissance à Mô Lao inviteront les visiteurs à plonger au cœur de l’histoire et de la culture de Thang Long.

Le tourisme communautaire et rural : de nouvelles offres autour des cultures Muong et Dao, ainsi que des circuits d’agrotourisme et de bien-être, permettront une immersion dans la vie locale. Le transport artistique : le train touristique Năm Cửa Ô, qui entrera en service à la mi-août 2025, proposera spectacles folkloriques, bar et terrasse panoramique, faisant de chaque traversée une véritable expérience culturelle flottante.

Photos : VNA/CVN

En parallèle, des projets d’envergure comme le Centre national d’exposition, le parc Kim Quy à Dông Anh ou l’hippodrome de Soc Son viendront enrichir l’offre et améliorer les infrastructures touristiques.

Améliorer la qualité des services

Pour rester leader, le tourisme hanoïen mise sur la formation et la professionnalisation de ses acteurs. Des programmes de perfectionnement du personnel sont déployés afin d’assurer un accueil chaleureux et des services irréprochables.

La mobilisation de bénévoles, notamment parmi les étudiants, lors des grands événements, contribue à renforcer l’image hospitalière et dynamique de la capitale.

Les vacances de la Fête nationale du 2 septembre 2025 s’annoncent comme un jalon marquant dans le rayonnement touristique de Hanoï. Forte de son équilibre entre traditions séculaires et innovations modernes, de la diversité de ses expériences et d’une qualité de service en constante amélioration, la capitale est bien partie pour confirmer sa place de destination incontournable au Vietnam et dans le monde.

