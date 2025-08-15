Le village de Viêt Hai, nouveau site de tourisme communautaire à Hai Phong

Le Comité populaire de la zone spéciale de Cat Hai a annoncé, le 14 août, la décision du Comité populaire de la ville de Hai Phong reconnaissant le village de Viêt Hai comme site de tourisme communautaire.

Photo: VNA/CVN

Situé au cœur du Parc national de Cat Ba, Viêt Hai se compose de deux hameaux regroupant 87 foyers et près de 300 habitants. Entouré de paysages naturels préservés, le village séduit par son atmosphère paisible et l'authenticité de la vie quotidienne de ses habitants.

Le vice-président du Comité populaire de la zone spéciale de Cat Hai, Vu Huu Vung, a appelé à renforcer la sensibilisation des habitants à la valeur du site, inscrit au patrimoine naturel mondial de la baie d'Ha Long-archipel de Cat Bà. Il a également exprimé le souhait d'attirer des investissements en faveur d'infrastructures touristiques durables et respectueuses de l'environnement.

Photo: VNA/CVN

Des mesures concrètes ont été proposées, notamment un plan de transition verte pour la période 2025-2030, visant à promouvoir des pratiques écologiques dans les domaines des transports, du tourisme, de l'énergie et de l'agriculture. Cela jette les bases pour la construction et le développement de la marque "Cat Bà verte".

Pham Thi Tô Trang, directrice adjointe du Département de la culture, des sports et du tourisme de Hai Phong, a déclaré que cette décision favoriserait la conservation des ressources naturelles et culturelles tout en ouvrant de nouvelles opportunités économiques pour la population locale.

VNA/CVN