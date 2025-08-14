Hanoï : boom touristique attendu à l’occasion de la Fête nationale du 2 septembre

À l’approche du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août (19 août) et de la Fête nationale du 2 septembre, la capitale vietnamienne connaît un pic touristique d’une ampleur exceptionnelle.

Selon le Service du tourisme de Hanoï, les réservations hôtelières pour cette période ont bondi de 40 à 50% par rapport à l’année dernière. Dans les quartiers centraux tels que Ba Dinh, Hoàn Kiêm et Hai Bà Trung, les hôtels de petite et moyenne taille ainsi que les homestay affichent complet depuis plusieurs semaines, tandis que les grands établissements de luxe enregistrent également des taux d’occupation records.

Cette affluence ne se limite pas au marché national : les Vietnamiens de l’étranger et les touristes internationaux sont eux aussi nombreux. "Le grand défilé militaire et civil attire énormément", souligne Doàn Thi Thanh Trà, directrice générale adjointe de Saigontourist, qui constate "une hausse spectaculaire des inscriptions de Vietnamiens de l’étranger pour des circuits dans la capitale et le Nord". Agoda confirme : Hanoï est la destination la plus recherchée du Vietnam pour le 2 septembre, avec un pic de requêtes multiplié par 44 par rapport à 2024.

Face à cet afflux, la ville et les agences de voyage ont développé de nouveaux produits. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a instauré la gratuité, du 1er au 3e septembre, pour des sites majeurs tels que le Musée Hô Chi Minh, le Musée national d’Histoire et le Musée des beaux-arts, qui proposeront des expositions thématiques. Les visites nocturnes restent un produit d’appel fort, à l’image du tour "Découverte nocturne de la Cité impériale de Thang Long", complété par un nouveau circuit en train "Les Cinq Portes", offrant une perspective inédite sur la ville avec spectacles de chants traditionnels à bord.

Dang Huong Giang, directrice du Service du tourisme de Hanoï, a déclaré que cette commémoration est "une occasion majeure pour le tourisme de la capitale de prendre son envol et d’affirmer son statut de centre culturel et touristique du pays". Elle a annoncé le déploiement d’une carte interactive, d’une application multilingue à intelligence artificielle et de circuits personnalisables pour améliorer l’expérience des visiteurs.

Son adjoint, Trân Trung Hiêu, a ajouté que le programme de stimulation vise également à étendre les couloirs touristiques fluviaux le long du Fleuve Rouge et de la rivière Duông, reliant la capitale à d’autres provinces et encourageant des séjours prolongés dans les zones périphériques.

Les opérateurs privés ont aussi conçu des offres sur mesure. Vietravel propose des circuits thématiques combinant les festivités avec la visite du Musée d’Histoire militaire du Vietnam. Hanoitourist mise sur des circuits à vélo et des tours gastronomiques. Les grands hôtels rivalisent d’initiatives : le Mövenpick Living West Hanoi lance l’offre "Independence Day Rise & Dine", le Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake met en avant sa vue imprenable sur le défilé, et le Lotte Hotel Hanoi propose un séjour de luxe avec cadeaux aux couleurs du drapeau national.

En combinant patrimoine, agriculture, tourisme fluvial et produits nocturnes, Hanoï ne se contente pas de saisir cette opportunité en or, mais poursuit un objectif à long terme : bâtir un écosystème touristique intelligent et diversifié, afin de renforcer son image de destination sûre, accueillante et fière de son identité unique.

