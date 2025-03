Pour faire de Mui Ne une destination touristique de premier rang en Asie-Pacifique

Le plan directeur récemment approuvé pour la zone touristique nationale de Mui Ne, située dans la province de Binh Thuân (Centre), vise à transformer cette zone en un pôle touristique de renommée internationale et à la positionner comme une destination de choix en Asie-Pacifique d'ici 2050.

Photo : VNA/CVN

Le plan a pour objectif de faire de Mui Ne un centre touristique mondial, stimulant la croissance économique et renforçant la compétitivité du secteur touristique dans la province de Binh Thuân et au Vietnam. La zone, d'une superficie de 14.760 ha, comprend des sites clés de la ville de Phan Thiêt, des districts de Bac Binh et de Tuy Phong.

S'appuyant sur des infrastructures modernes et durables, le plan privilégie les espaces verts, la propreté et la préservation des sites culturels, historiques et naturels de la région. Ce projet est conforme à la Stratégie de développement du tourisme du Vietnam pour 2030 ainsi qu'aux objectifs touristiques de Binh Thuân pour la période 2021-2030, garantissant la protection du patrimoine unique de Mui Ne.

Le projet conciliera développement touristique et croissance urbaine, en mettant l'accent sur les stations balnéaires, les sports nautiques et le tourisme lié aux dunes emblématiques. Il insiste également sur la préservation de la culture Cham, des traditions des communautés côtières et des festivals locaux.

D'ici 2030, la zone touristique nationale de Mui Ne devrait compter 200.000 habitants, nécessitant environ 9.909 ha de terres, dont 1.773 ha pour les services touristiques et 41.000 chambres d'hôtel. D'ici 2040, la population de la zone devrait atteindre 300.000 habitants, avec des besoins en terres s'élevant à 12.986 ha, dont 2.884 ha pour les services touristiques et 71.500 chambres d'hôtel.

L'un des éléments marquants du plan est la route côtière de 63 km reliant Phan Ri Cua et Phu Hai, qui servira d'axe de transport principal et reliera les différentes zones côtières. Le schema directeur d'urbanisme définit également les stratégies d'aménagement du territoire, le développement des infrastructures et les projets d'investissement prioritaires pour assurer la mise en œuvre harmonieuse de cette vision ambitieuse.

VNA/CVN