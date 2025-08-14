Hanoï, Dà Nang et Dà Lat en tête des recherches de voyages pour la Fête nationale

Cette année, les festivités revêtent une importance particulière : 41% des voyageurs vietnamiens prévoient un voyage pour se détendre, renouer avec leurs proches et vivre de nouvelles expériences.

Les données de Booking.com montrent qu’entre le 29 août et le 3 septembre, les touristes vietnamiens sont attirés par une variété de destinations, des centres culturels animés aux plages paisibles en passant par les refuges au climat frais.

En tête de liste, Hanoï offre un programme dynamique de festivals et d’événements, attirant les voyageurs individuels, les familles et les groupes d’amis. Avec 31% des vacanciers choisissant de voyager pour des événements spéciaux, la capitale se distingue comme un lieu d’expériences culturelles riches.

Le défilé militaire et les festivités marquant le 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale, le 2 septembre, stimulent l’essor du tourisme à Hanoï.

Selon le Service du tourisme de Hanoï, les réservations d’hôtels pour la période des fêtes ont bondi de 40 à 50% par rapport à l’année dernière, de nombreux hôtels du centre-ville affichant déjà complet du 30 août au 3 septembre sur les principales plateformes en ligne.

Dans les hôtels haut de gamme quatre et cinq étoiles, les prix commencent à 80 dollars la nuit, et les réservations continuent d’augmenter chaque jour. Les experts du secteur prédisent que ce 2 septembre pourrait être le jour férié le plus fréquenté jamais enregistré, car cette date tombe généralement en dehors de la haute saison touristique de Hanoï.

En deuxième position, Dà Nang séduit les voyageurs par son cadre naturel exceptionnel, son atmosphère paisible, ainsi que par des attractions populaires comme les collines de Bà Nà (Bà Na Hills) et la péninsule de Son Trà.

En troisième position, Dà Lat reste la destination préférée de 56% des voyageurs en quête d’évasion nature. Surnommée la "ville aux mille fleurs" ou encore "ville du printemps éternel", elle séduit par son climat frais, ses paysages romantiques et ses activités de plein air.

Les autres destinations les plus recherchées incluent Nha Trang, Vung Tàu, Huê, Hôi An, Phu Quôc, Mui Ne et Hô Chi Minh-Ville.

Le 2 septembre 1945, sur la place Ba Dinh à Hanoï, le président Hô Chi Minh, au nom du gouvernement provisoire, lisait solennellement la Déclaration d’indépendance proclamant la naissance de la République démocratique du Vietnam.

Le 2 septembre est ainsi entre dans l’histoire du Vietnam et celle du monde comme le jour de Fête nationale de la République démocratique du Vietnam, qui est aujourd’hui la République socialiste du Vietnam.

Pour 2025, le gouvernement a fixé la période de congé officielle du 30 août au 3 septembre, accordant ainsi aux citoyens cinq jours de congé consécutifs. Les célébrations de cette année comprendront des événements culturels de grande envergure, des activités patriotiques et des campagnes touristiques dynamiques dans les principales villes et destinations du pays.

