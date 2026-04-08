Moyen-Orient : le président français salue l'annonce d'un cessez-le-feu

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"Nous attendons que dans les jours et les semaines qui viennent, il (le cessez-le-feu) puisse être pleinement respecté dans toute la région et permettre que des négociations se tiennent, qui (...) permettent de régler de manière durable les questions nucléaires, balistiques, régionales qui ont trait à l'Iran", a-t-il dit en qualifiant ce cessez-le-feu de "très bonne chose". M. Macron a tenu ces propos lors d'un conseil de défense et de sécurité nationale qu'il a convoqué sur la situation en Iran et au Moyen-Orient. À cette occasion, il a également souligné que le cessez-le-feu devait inclure "pleinement" le Liban. Le président américain Donald Trump a annoncé le 7 avril au soir avoir accepté de "suspendre les bombardements et les attaques contre l'Iran pendant une période de deux semaines". Il a écrit sur les réseaux sociaux que sa décision faisait suite à l'accord de l'Iran sur l'ouverture complète, immédiate et sécurisée du détroit d'Ormuz.

Xinhua/VNA/CVN