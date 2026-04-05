La Libye ordonne la suspension de tout nouvel accord pétrolier, invoquant les inquiétudes de la population

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Cette instruction, adressée à Massoud Souleymane, président de la société nationale du pétrole (NOC) de Libye, et confirmée samedi 4 avril par le service de presse du Conseil présidentiel, interdit toute forme d'accord à cet égard, y compris des arrangements contractuels, a rapporté la chaîne de télévision Al-Ahrar TV. M. Menfi a également demandé que des rapports immédiats soient présentés au Conseil sur les procédures et les antécédents juridiques, techniques et économiques de tout accord antérieur. Cette mesure vise à renforcer la protection de l'économie nationale libyenne et à garantir un rendement optimal de ses ressources pétrolières stratégiques, selon les médias. Ce changement fait suite à une décision antérieure du Premier ministre Abdel Hamid Dbeibah de suspendre un accord controversé sur l'exploitation pétrolière, qui aurait été conclu avec la compagnie Arabian Gulf Oil Company, invoquant des préoccupations croissantes concernant la transparence et la réaction négative de l'opinion publique. Les exportations de pétrole et de gaz constituent la principale source de revenus de la Libye, mais la production a été perturbée à plusieurs reprises ces dernières années en raison de conflits ou de l'instabilité politique.

Xinhua/VNA/CVN















