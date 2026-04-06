Les États-Unis, l'Iran et les médiateurs cherchent à obtenir un cessez-le-feu de 45 jours

Les États-Unis, l'Iran et les médiateurs régionaux sont en train de négocier un éventuel cessez-le-feu de 45 jours qui pourrait déboucher sur "une fin définitive de la guerre", a rapporté dimanche 5 avril le média Axios , citant des sources anonymes américaines, israéliennes et régionales.

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Selon cet article, les médiateurs discutent des termes d'un accord en deux phases : la première phase consisterait en un éventuel cessez-le-feu de 45 jours, pendant lequel les parties négocieraient une fin définitive de la tension, tandis que la deuxième phase serait axée sur la conclusion d'un accord pour mettre fin au conflit. Le cessez-le-feu pourrait être prolongé dans le cas où les négociations nécessiteraient plus de temps, a précisé Axios, soulignant que la réouverture complète du détroit d'Ormuz et la résolution de la question de l'uranium hautement enrichi de l'Iran ne pourraient résulter que d'un accord final.

Xinhua/VNA/CVN