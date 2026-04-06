Des incendies dans l'usine pétrochimique de Borouge à Abou Dabi, aucun blessé à déplorer

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Selon le Bureau des médias d'Abou Dabi, des débris provenant d'une menace aérienne interceptée ont provoqué plusieurs incendies dans l'usine pétrochimique. Les équipes d'urgence sont rapidement intervenues pour maîtriser la situation. Les opérations sur le site ont été suspendues. Des dégâts ont été constatés sur place et une évaluation complète est en cours, a ajouté le bureau. Le ministère émirati de la Défense a déclaré que ses défenses aériennes avaient intercepté neuf missiles balistiques, un missile de croisière et 50 drones lancés depuis l'Iran ce dimanche, portant le nombre total de menaces interceptées depuis le 28 février à 507 missiles balistiques, 24 missiles de croisière et 2.191 drones.

Xinhua/VNA/CVN