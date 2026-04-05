Les Houthis du Yémen annoncent une "opération conjointe" visant Israël

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Dans un communiqué diffusé par la chaîne de télévision du groupe, al-Masirah, le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Sarea, a déclaré que l'opération avait été menée en coordination avec le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), l'armée iranienne et le Hezbollah au Liban, ajoutant que la mission avait "atteint ses objectifs". Aucune confirmation immédiate des frappes n'a été fournie par les autorités israéliennes. Les Houthis ont commencé à lancer des attaques de missiles et de drones contre Israël le 28 mars, en soutien à leurs forces alliées dans la région, notamment en Iran, en Irak, au Liban et en Palestine, alors que les tensions continuent de s'intensifier au Moyen-Orient. Le groupe, qui contrôle Sanaa et une grande partie du Nord du Yémen depuis fin 2014, avait précédemment soutenu l'Iran lors du conflit de 12 jours survenu l'an dernier avec les États-Unis et Israël.

Xinhua/VNA/CVN











