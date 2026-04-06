Afghanistan : neuf morts lors de l'effondrement de toitures dans l'Est du pays

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Une mère et ses deux enfants ont perdu la vie et deux autres personnes ont été blessées dans la nuit de dimanche 5 avril à lundi 6 avril après l'effondrement du toit de leur maison dans la province de Wardak, à l'Est de l'Afghanistan, a déclaré lundi 6 avril le porte-parole de la police provinciale. Par ailleurs, au moins six enfants sont morts et sept autres blessés lorsque les toits de maisons en briques crues se sont effondrés sous les fortes pluies dans la province orientale de Nangarhar au cours des dernières 24 heures, ont indiqué lundi 6 avril les autorités policières provinciales. Les tempêtes de pluie et les crues soudaines ont tué près de 100 personnes et blessé plus de 150 autres au cours des dix derniers jours en Afghanistan. Le service météorologique a prévu davantage de précipitations dans les prochaines 24 heures dans certaines régions du pays.

Xinhua/VNA/CVN