Nouvelle grève des médecins en Angleterre, la 15e en près de trois ans

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La grève de ces professionnels, qui constituent un peu moins de la moitié des médecins du service de santé public britannique (NHS) en Angleterre, a débuté à 07h00 heure locale (06h00 GMT). Elle intervient après l'échec de négociations le mois dernier avec le gouvernement travailliste de Keir Starmer. Le gouvernement proposait une augmentation moyenne de 4,9% du salaire de base entre 2026 et 2027, une hausse jugée insuffisante au regard de l'inflation par leur syndicat, la British Medical Association (BMA). Depuis mars 2023, les médecins résidents et consultants - plus expérimentés - ont enchaîné les grèves pour demander des revalorisations salariales. Le ministre de la Santé, Wes Streeting, a condamné cette grève, affirmant mardi 7 avril sur la BBC que les médecins avaient été les "grands gagnants de l'ensemble de la fonction publique" en matière d'augmentations salariales. Il a rappelé qu'ils avaient obtenu une augmentation de 28,9% sur trois ans à la suite de précédents mouvements sociaux.

AFP/VNA/CVN