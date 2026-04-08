Conflit au Moyen-Orient : les derniers développements

Voici les derniers événements le 8 avril en lien avec le conflit au Moyen-Orient, au 40 e jour du conflit :

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>> Tension au Moyen-Orient : les derniers développement

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Photo : AFP/VNA/CVN

Sept morts dont un enfant en Irak

Sept civils sont décédés en Irak, dont un enfant, lors de frappes survenues avant que ne soit annoncé un cessez-le-feu entre Téhéran, Washington et leurs alliés dans le conflit au Moyen-Orient.

Le Pakistan confirme un cessez-le-feu immédiat, y compris au Liban

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a affirmé que les États-Unis, l'Iran et leurs alliés avaient accepté un cessez-le-feu "partout", y compris au Liban, à la suite d'une médiation pakistanaise.

Le plan iranien prévoit notamment que Washington accepte l'enrichissement d'uranium

Le plan iranien en dix points soumis aux États-Unis prévoit que Washington accepte la poursuite du programme de Téhéran sur l'enrichissement d'uranium et la levée de toutes les sanctions, selon les médias iraniens.

Le plan, publié par le Conseil suprême de la sécurité nationale, inclut "le principe de non-agression, la poursuite du contrôle iranien du détroit d'Ormuz, l'acceptation de l'enrichissement, la levée de toutes les sanctions primaires, la levée de toutes les sanctions secondaires", ont indiqué la télévision d'État iranienne et l'agence Mehr.

Huit morts dans une frappe israélienne au Liban

Une frappe israélienne a fait huit morts dans la ville libanaise de Saïda, a annoncé le ministère libanais de la Santé.

"La frappe de l'Israél sur Saïda, dans le Sud du Liban, a fait, selon un bilan provisoire, huit morts parmi la population civile et 22 blessés", a indiqué le ministère dans un communiqué.

L'Iran accepte de rouvrir le détroit d'Ormuz si les attaques cessent

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a annoncé que l'Iran acceptait de rouvrir le détroit d'Ormuz dans le cadre d'une trêve de deux semaines conditionnée par l'arrêt des frappes israélo-américaines.

"Si les attaques contre l'Iran cessent, nos puissantes forces armées cesseront leurs opérations défensives," a déclaré M. Araghchi sur son compte X. "Pendant une période de deux semaines, un passage sécurisé du détroit d'Ormuz sera possible en coordination avec les forces armées iraniennes et compte tenu des limitations techniques", a-t-il ajouté.

L'Iran accepte de négocier avec Washington pendant deux semaines à Islamabad

L'Iran a annoncé des négociations avec la partie américaine pour mettre fin au conflit à partir du 10 avril à Islamabad et pour deux semaines.

"Il est précisé que cela ne signifie pas la fin du conflit, et que l'Iran n'acceptera la cessation des hostilités que lorsque" les négociations auront abouti, a affirmé le Conseil suprême de la sécurité nationale dans un communiqué, soulignant que ces deux semaines pourraient être prolongées "en accord avec les deux parties".

Israël fait état de missiles tirés par l'Iran

L'armée israélienne a fait état de missiles tirés par l'Iran en direction de son territoire.

Des explosions ont été entendues depuis Jérusalem et Jéricho, en Cisjordanie occupée, ont rapporté des correspondants de l'AFP. Une deuxième alerte aux missiles a été émise par l'armée israélienne une heure après la première.

Discussions "très avancées" en vue d'un accord de "paix à long terme", selon Trump

Donald Trump a affirmé que les discussions étaient "très avancées" sur la conclusion d'un accord en vue d'une "paix à long terme" avec l'Iran, qui a soumis à Washington un plan en dix points pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient.

"Nous avons reçu une proposition en 10 points de la part de l'Iran et pensons qu'elle constitue une base viable pour négocier", a-t-il ajouté.

Trump suspend les bombardements si l'Iran rouvre le détroit d'Ormuz

Donald Trump a déclaré qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait "complètement" le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.

Photo : AFP/VNA/CVN

"J'accepte de suspendre les bombardements et les attaques contre l'Iran pendant deux semaines", a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social un peu plus d'une heure avant l'expiration de son ultimatum, à l'issue de discussions avec des médiateurs pakistanais.

L'Arabie saoudite intercepte cinq missiles

Le ministère de la Défense d'Arabie saoudite a annoncé avoir intercepté cinq missiles tirés en direction de son territoire.

Le porte-parole du ministère a fait état de "l'interception et de la destruction de cinq missiles balistiques lancés vers la région de l'Est" du royaume, où un vaste complexe pétrochimique proche de la ville de Jubail a été touché la veille.

AFP/VNA/CVN