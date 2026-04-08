Conflit au Moyen-Orient : les conséquences économiques mondiales

Voici les dernières évolutions économiques mondiales le 7 avril vers 20h45 GMT, au 39 e jour du conflit au Moyen-Orient :

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le pétrole sans boussole

Les prix du pétrole terminent en ordre dispersé quelques heures avant la fin de l'ultimatum de Donald Trump à l'Iran pour débloquer le trafic maritime dans le stratégique détroit d'Ormuz.

Après avoir progressé brièvement de près de 5% en séance, le prix du baril de West Texas Intermediate, référence américaine, pour livraison en mai, a fini la séance sur une hausse modérée.

Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en juin, a pour sa part reculé.

Madagascar : état d'urgence énergétique

Le gouvernement de Madagascar déclare l'état d'urgence énergétique pour 15 jours, estimant que le pays traverse une "crise profonde" en raison des difficultés d'approvisionnement liées au conflit.

Madagascar produit la plupart de son électricité en utilisant des carburants.

Un port de Bahreïn à l'arrêt

Les opérations du principal port de Bahreïn seront "temporairement suspendues à partir du début de la journée" le 8 avril, annonce son opérateur.

Moins de bus à Buenos Aires

La fréquence des bus de l'agglomération de Buenos Aires se réduit en raison de la hausse du gazole, conséquence du conflit au Moyen-Orient, couplée à des arriérés de subventions, selon le secteur.

"Certaines entreprises tournent à 20-30% de (bus en) moins, d'autres 40%, en fonction du carburant dont elles disposent. Chacune a ajusté comme elle a pu", rapporte le directeur de la Chambre patronale du transport urbain de Buenos Aires (Cetuba), Marcelo Pasciuto.

Carburants : prix plafonnés chez TotalEnergies en France

Le géant des hydrocarbures TotalEnergies prolonge son plafonnement des prix du carburant en France en avril, tout en remontant le plafond du litre de gazole à 2,25 euros et en laissant celui de l'essence à 1,99 euro le litre.

France : déjà des impacts sur la construction de logements

La Fédération française du bâtiment (FFB) constate jusqu'à 35% de hausse de prix des membranes bitumineuses (utilisées pour étanchéifier), et +20% sur les produits plastiques comme le PVC et certains isolants (polystyrène), selon des chiffres transmis à l'AFP.

Aérien : hausses de prix "inévitables"

La crise actuelle est un "choc pétrolier" qui provoque des hausses "inévitables" des prix des billets, déclare le président de la Fédération nationale de l'aviation, porte-parole des compagnies aériennes en France et Pdg de Corsair, Pascal de Izaguirre.

La dépendance aux énergies fossiles menace la stabilité des prix, selon la BCE

L'Europe doit réduire sa dépendance à l'importation d'énergies fossiles, l'une de "ses principales vulnérabilités", estime un haut responsable de l'institution monétaire qui appelle à investir dans une énergie propre et produite localement.

"La dépendance énergétique de l'Europe complique de plus en plus la tâche consistant à maintenir la stabilité des prix", déplore encore Frank Elderson, membre du directoire de la Banque centrale européenne et vice-président de son Conseil de surveillance.

AFP/VNA/CVN