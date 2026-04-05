Afghanistan : 77 morts et 137 blessés à cause de pluies torrentielles

Les crues soudaines causées par des pluiestorrentielles ont fait 77 morts et 137 autres blessés à traversl'Afghanistan, a annoncé samedi 4 avril l'Autorité nationale de gestion descatastrophes (NDMA) du pays dans un communiqué.

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Selon la NDMA, le déluge a détruit ou partiellement endommagé 3.466maisons. Les eaux de crue ont également emporté 337 km de routes, inondé 4.725 hectares de terres agricoles et causé de graves dommages à 121 canaux d'eau et réseaux d'irrigation. L'autorité a en outre noté qu'un total de 5.811 familles ont été touchéesjusqu'à présent par les dernières catastrophes naturelles. Parallèlement, le service météorologique afghan, qui a prévu desprécipitations plus abondantes dans les prochains jours, a mis en gardecontre un risque accru d'inondations, en particulier dans les zonesreculées et vulnérables.

APS/VNA/CVN