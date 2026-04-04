La Chine renouvelle ses alertes bleues aux tempêtes de sable et aux vents violents

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L'alerte aux tempêtes de sable prévoit des rafales de sable ou de poussières en suspension dans certaines parties de la région autonome ouïgoure du Xinjiang, dans le Nord-Ouest de la Chine, ainsi que dans la région autonome de Mongolie intérieure, la province du Shanxi, celle du Hebei et à Beijing, toutes situées dans le nord de la Chine, a indiqué le Centre météorologique national. Il est conseillé à la population de porter un masque ou une écharpe pour se protéger les yeux et les voies respiratoires, tandis que les automobilistes sont invités à ralentir et à redoubler de prudence en raison de la faible visibilité. Selon le centre, des vents violents sont prévus dans certaines régions, notamment en Mongolie intérieure, au Ningxia, au Shanxi, à Beijing, à Tianjin, au Hebei, au Shandong, au Xinjiang, au Qinghai et au Xizang, entre samedi matin 4 avril et dimanche matin 5 avril.

Xinhua/VNA/CVN