De fortes pluies font 13 morts dans l'Est de l'Afghanistan

Au moins 13 personnes ont été tuées et 19 autres blessées à la suite de fortes pluies dans la province afghane de Nangarhar (Est), a rapporté mardi 7 avril l'Agence de presse officielle Bakhtar.

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Les pertes humaines sont survenues à la suite de fortes précipitations qui ont touché plusieurs districts depuis la semaine dernière, provoquant des inondations et des incidents connexes. Ces chiffres sont provisoires et pourraient évoluer à mesure que les équipes d'évaluation continuent de recueillir des informations dans les zones touchées, selon la même source. Des équipes d'intervention d'urgence ont été déployées pour venir en aide aux victimes et évaluer l'ampleur des dégâts.

Xinhua/VNA/CVN