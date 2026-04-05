La coupure de l'internet en Iran bat les records de durée pour un pays, selon l'ONG Netblocks

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"La coupure à l'échelle nationale en Iran est désormais la plus longue jamais enregistrée dans un pays, dépassant tous les autres incidents comparables en gravité, ayant atteint son 37? jour consécutif", a indiqué NetBlocks sur X. L'ONG a précisé avoir recensé par le passé de plus longues périodes de coupures mais à des échelles régionales.
AFP/VNA/CVN