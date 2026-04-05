Les deux membres d'équipage du F-15E qui s'est écrasé en Iran ont été secourus

Les deux membres d'équipage d'un F-15E américain abattu au-dessus de l'Iran ont été secourus à l'issue d'un "violent échange de tirs", ont déclaré dimanche 5 avril des responsables américains aux médias, le président Donald Trump ayant confirmé cette information sur son réseau social Truth Social.

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Le deuxième pilote secouru est blessé, mais reste "sain et sauf", a précisé M. Trump. L'appareil avait été abattu vendredi matin 3 avril dans lessud de l'Iran. Un membre d'équipage avait été récupéré plus tôt, tandis que les forces américaines et iraniennes étaient à la recherche du second. M. Trump a ajouté qu'aucun militaire américain n'a été tué ou blessé au cours des deux opérations de sauvetage. Par ailleurs, le Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a affirmé qu'un appareil américain participant à la mission de recherche a également été abattu, selon l'agence de presse semi-officielle Tasnim.

Xinhua/VNA/CVN











