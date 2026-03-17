Moyen-Orient : l’aviation civile vietnamienne alerte sur les restrictions aériennes

L’Autorité de l’aviation civile du Vietnam a publié une mise à jour des avis aux aviateurs (NOTAM) en vigueur dans plusieurs zones de conflit au Moyen-Orient, susceptibles d’affecter l’exploitation des vols, la gestion du trafic aérien et la planification des opérations des compagnies aériennes, des équipages et des services concernés.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon les NOTAM en vigueur à Bahreïn, en Iran, au Qatar, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, à Oman et en Jordanie, plusieurs régions d’information de vol (FIR) appliquent des restrictions strictes, notamment la fermeture totale ou partielle de l’espace aérien, la limitation des vols en transit, la régulation du trafic aérien, la suspension de certaines routes aériennes, ainsi que l’exigence de renforcer les réserves de carburant et l’évaluation des risques opérationnels.

À Bahreïn, la FIR est fermée à toute activité aérienne du 16 mars à 15h35 UTC jusqu’au 17 mars 2026 à 4h00 UTC, à l’exception des vols au départ de l’aéroport international de Bahreïn (OBBI) ayant obtenu une autorisation préalable et quittant la zone via le point NARMI.

En Iran, la FIR de Téhéran reste fermée jusqu’au 22 mars 2026 à 8h30 UTC. Tous les vols y sont suspendus, à l’exception des missions médicales, de recherche et de sauvetage, des vols d’État, des opérations militaires ou des vols autorisés préalablement. Le NOTAM iranien avertit également d’un risque d’extension du conflit aux espaces maritimes internationaux relevant de cette FIR dans le golfe Persique et la mer d’Oman.

Au Qatar, la FIR de Doha applique deux niveaux de restriction successifs : du 16 mars 2026 à 14h00 UTC au 17 mars à 2h59 UTC, la FIR est totalement fermée, à l’exception des vols d’État, des missions médicales, de recherche et sauvetage autorisés à l’avance ; du 17 mars à 3h00 UTC à 14h00 UTC, la FIR est fermée aux vols en transit, tandis que les vols à l’arrivée et au départ ne sont autorisés que via les points LAEEB et DATRI, sous réserve d’une autorisation préalable.

Aux Émirats arabes unis, la FIR Emirates applique des mesures strictes, dont une fermeture partielle jusqu’au 23 mars 2026, des restrictions sur les routes aériennes et la régulation du trafic. Les opérateurs étrangers doivent effectuer une évaluation des risques et obtenir, au préalable, une notification de non-objection (NOC) des autorités compétentes, à l’exception des vols privés, des missions médicales et des vols d’État.

En Arabie saoudite, la FIR de Jeddah applique des mesures de contingence, avec la suspension de certaines routes aériennes jusqu’au 24 mars 2026. Les aéronefs sont invités à prévoir des réserves de carburant suffisantes pour d’éventuels retards ou déroutements.

À Oman, la FIR de Mascate met en place des itinéraires alternatifs pour le trafic en provenance des Émirats arabes unis et peut appliquer des mesures de régulation du trafic. Une zone d’exclusion aérienne temporaire est également en vigueur dans la région de Sohar jusqu’au 31 mars 2026.

En Jordanie, des retards opérationnels sont possibles jusqu’au 18 mars 2026, et les aéronefs sont recommandés d’emporter des réserves de carburant supplémentaires.

Face à cette situation, l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam recommande aux compagnies aériennes et aux unités concernées de suivre de près les NOTAM, d’adapter leurs plans de vol, de privilégier des itinéraires alternatifs sûrs et de renforcer l’évaluation des risques ainsi que les réserves de carburant, afin de limiter les impacts sur les opérations aériennes internationales.

VNA/CVN