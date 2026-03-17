La ligne ferroviaire Nord-Sud rouvre après un éboulement au col de Hai Vân

La ligne ferroviaire Nord-Sud traversant le col de Hai Vân (col des Nuages), unique axe ferroviaire reliant le Nord et le Sud du Vietnam, a repris son service après deux jours d’interruption suite à un éboulement qui a endommagé la voie.

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Photo : VNR/CVN

Selon la Division II de gestion de la sécurité ferroviaire de l’Autorité des chemins de fer du Vietnam, le trafic ferroviaire a repris sur la section concernée à 17h30 le 16 mars, une fois les travaux de réparation terminés.

Le premier train à traverser la zone en toute sécurité a été le train de marchandises HH16, qui a emprunté la section Hai Vân - Hai Vân Nam au point kilométrique 768+875, précisément à l’endroit où l’éboulement s’était produit.

La priorité est actuellement donnée aux trains de marchandises, tandis que le service voyageurs devrait reprendre normalement sur la section Lang Cô - Kim Liên à partir de minuit le 17 mars.

Les autorités ferroviaires ont également installé deux caméras de surveillance dans la zone afin de surveiller le site et de détecter et gérer rapidement tout incident potentiel, garantissant ainsi la sécurité du trafic ferroviaire.

Plus tôt dans la journée du 14 mars, un gros rocher s’est effondré sur la voie ferrée Nord-Sud, au niveau du col de Hai Vân, dans l’arrondissement de Hai Vân à Dà Nang.

L’éboulement s’est produit au point kilométrique 768+875, provoquant la déformation et la rupture des rails. Un train de marchandises, immatriculé AH1, a déraillé à l’approche du site.

Bien que les dégâts initiaux aient été réparés, un autre rocher s’est détaché et a dévalé la même zone plus tard dans la soirée.

Par mesure de sécurité, les autorités ferroviaires ont suspendu tout trafic ferroviaire au niveau du col de Hai Vân et ont mis en place un système de navettes pour les passagers entre Dà Nang et Lang Cô (Huê) et vice-versa.

Cette perturbation a entraîné l’annulation de 12 trains de voyageurs et le transfert de plus de 5.600 passagers répartis sur 31 trains ces derniers jours.

Les autorités locales enquêtent actuellement sur l’éboulement survenu au col de Hai Vân qui mesure 21 km de long et culmine à 500 m d’altitude, ce qui en fait le plus haut col du Vietnam.

VNA/CVN