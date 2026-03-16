Le Nord et le Centre s’apprêtent à connaître un bref pic de chaleur

Le Nord du Vietnam devrait connaître un temps ensoleillé et plus chaud à partir du 17 mars, à mesure que la masse d’air froid actuelle s’affaiblit, les températures devant dépasser les 33°C dans de nombreuses régions.

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Photo : VNA/CVN

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, le Nord restera majoritairement nuageux avec des averses éparses le 16 mars, en raison des effets persistants d’une masse d’air froid affaiblie, combinée à une zone de convergence des vents en altitude, entre 3.000 et 5.000 mètres environ.

À partir du 17 mars, avec l’affaiblissement continu de l’air froid et l’extension vers l’est de la zone de basse pression située à l’ouest, les précipitations devraient cesser en grande partie dans le Nord du pays. Le soleil fera son retour et les températures augmenteront progressivement dans les jours suivants.

Les températures diurnes dans de nombreuses localités du Nord devraient dépasser les 33°C au cours de la semaine à venir.

À Hanoi, les températures devraient osciller entre 21°C et 28°C la semaine prochaine. Dans les zones montagneuses de haute altitude, au-dessus de 1.500 mètres, comme à Sa Pa dans la province de Lào Cai, les températures nocturnes resteront relativement fraîches (12-13°C), tandis que les températures diurnes devraient atteindre 21-23°C avec l’arrivée du soleil.

Dans le Centre du pays, des averses éparses pourraient survenir tôt le 16 mars. Les zones allant de Thanh Hoa à Huê, ainsi que la région côtière du Centre-Sud, devraient connaître un temps généralement ensoleillé avec une hausse progressive des températures diurnes.

Du 17 au 22 mars, le temps sera sec dans toute la région, avec des températures diurnes généralement comprises entre 29 °C et 32 °C.

Parallèlement, les Hauts Plateaux du Centre et le Sud devraient connaître peu de pluie d’ici la fin de la semaine, avec un temps ensoleillé. Les températures maximales pourraient osciller entre 29°C et 32°C dans les Hauts plateaux du Centre, entre 33°C et 35°C dans le Sud.

À partir du 18 mars, une vague de chaleur généralisée devrait s’installer dans le Sud-Est du pays et persister jusqu’à la fin de la semaine.

Les températures maximales dans la région devraient atteindre 35 à 37°C, tandis que le delta du Mékong pourrait enregistrer des pics de 35 à 36°C. Dans les Hauts plateaux du Centre, les températures devraient également grimper jusqu’à 30 à 33°C.

VNA/CVN