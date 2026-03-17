Le Vietnam explore une coopération nucléaire avec le groupe français Assystem

L’ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai, s’est entretenu le 16 mars avec Frédéric Cheneau, vice-président du développement commercial international d’Assystem, afin d’évoquer une coopération dans le domaine de l’énergie nucléaire.

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Lors de cette rencontre, le diplomate a présenté les orientations du Vietnam en matière de développement énergétique, insistant sur la nécessité de diversifier les sources d’énergie tout en assurant un équilibre entre croissance économique, sécurité énergétique et objectifs de développement durable.

Il a souligné que le Vietnam élabore une stratégie énergétique à long terme, s’inscrivant dans une vision pluridécennale, au sein de laquelle l’énergie nucléaire est considérée comme un élément essentiel pour garantir une production d’électricité de base stable, réduire la dépendance aux énergies fossiles et soutenir la transition énergétique.

Trinh Duc Hai a souligné que le Vietnam accorde la plus haute priorité aux normes les plus strictes en matière de sûreté et de sécurité nucléaires, de protection de l’environnement, de développement des ressources humaines et de mise en place d’un cadre juridique conforme aux pratiques internationales.

Il a insisté sur le fait que tout développement de l’énergie nucléaire sera mené avec prudence et transparence, en s’appuyant sur le consensus social et les intérêts à long terme du pays.

Le Vietnam se félicite d’une coopération internationale large et intensive dans le domaine de l’énergie nucléaire civile, notamment avec des partenaires expérimentés disposant de technologies de pointe, afin de renforcer ses capacités nationales et de garantir son indépendance et son autonomie énergétique, a-t-il ajouté.

De son côté, Frédéric Cheneau a déclaré que le Vietnam se trouve devant des décisions stratégiques à long terme, soulignant que le choix de la technologie et du modèle de déploiement de l’énergie nucléaire aura des répercussions considérables sur le développement économique, la sécurité énergétique et la souveraineté nationale pour les décennies à venir.

Il a précisé qu’Assystem pourrait aider le Vietnam à négocier des contrats avec les fournisseurs de technologies, en veillant à ce que les conditions financières, techniques et juridiques soient conformes aux intérêts nationaux.

Il a proposé la création d’une organisation technique conjointe franco-vietnamienne basée au Vietnam pour soutenir le programme nucléaire pendant une période de 10 à 15 ans.

Cette initiative réunirait des experts internationaux et des ingénieurs vietnamiens travaillant sur place, tout en mettant l’accent sur le recrutement et la formation de personnel local, notamment par le biais de programmes de formation en France et de la participation à des projets internationaux.

Le dirigeant d’Assystem a également annoncé son intention de se rendre au Vietnam la semaine prochaine pour des entretiens directs avec les ministères et agences concernés.

Les deux parties ont exprimé leur volonté de poursuivre des échanges approfondis afin d’explorer des modèles de coopération appropriés, contribuant ainsi à l’objectif à long terme du Vietnam : bâtir une stratégie énergétique sûre, durable et autonome.

Assystem est actuellement dans le top 3 des groupes d’ingénierie nucléaire dans le monde. Il opère dans les secteurs du nucléaire et des énergies renouvelables, des réseaux électriques et des infrastructures de transport, et possède une expérience de conseil dans des pays tels que la Russie, la Chine, la République de Corée, l’Égypte, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan et les Émirats arabes unis.

Avec environ 8.000 experts et collaborateurs et présent dans 13 pays d’Europe, d’Asie et du Moyen-Orient, il fournit des services d’ingénierie, de management de projet ainsi que des solutions et services digitaux pour optimiser la performance de projets d’infrastructures complexes tout au long de leur cycle de vie.

VNA/CVN